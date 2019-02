Premilovac: Ne znam koliko se postupaka protiv mene vodi; Komerički: Vidošević mi je rekao da moramo oprati milijun eura

Igor Premilovac i Davor Komerički, ponovo su svjedočili u nastavku suđenja Nadanu Vidoševiću i ostalima optuženima u aferi Remorker-HGK. Njih su dvojica na početku bili Vidoševićevi suoptuženici, no priznali su krivnju i obojica su se nagodili s USKOK-om. U ranijim iskazima obojica su pojašnjavali kako se preko Premilovčeve tvrtke Remorker izvlačio novac iz HGK, te kako je Vidošević tražio da peru novac za HGK. Na klupu za svjedoke ponovo su sjeli kako bi pojasnili neke stvari koje su proizašle bilo iz njihovih bilo iz iskaza drugih do sada saslušanih svjedoka.

Komerički je tako kazao kako mu je Vidošević rekao da se novac treba prati preko Premilovca.

- Mi smo se sastajali i to su bili kratki sastanci. Sve je počelo 2007., a Vidošević mi je kazao da na godišnjem nivou trebam oprati oko milijun eura. Ja bih Premilovcu rekao koja će od mojih tvrtki dobiti određeni posao, a on se tome prilagođavao. Novac mi je predavao najčešće na parkingu ispred svoje zgrade, a ja sam novac onda nosio Vidoševiću. Ako nije bilo njega, ostavljao sam ga kod Peternel - kazao je Komerički.

Premilovac je pak kazao da on s Komeričkim nije dogovarao nikakvu proviziju, dok je njegova bila 10 posto. Na upit koliko se postupaka protiv njega vodi, Premilovac nije znao točno odgovoriti.

- Ne znam, mislim tri. Ti su slučajevi povezani s HGK i HAC-om te tvrtkom Piramida. U tim postupcima sam osuđen na uvjetne kazne ili rad za opće dobro. Ne znam koji novac moram vratiti po tim presudama, no radi se o silnim milijunima. Do sada ništa nisam vratio, a bez imovine nisam ostao, jer ništa od imovine nisam imao - kazao je Premilovac.

Kazao je i da je poslovao sa 120 tvrtki, te je dodao da ne zna zašto se osim ova tri postupka ne vode i drugi postupci protiv njega.