Preko Libije, Tunisa i Alžira u Europu: Krijumčari Sirijcima uzimali 20.000 eura

Migracije, legalne, a pogotovo ilegalne, predstavljaju sve veći izazov. Tvrdi to Europol koji je nedavno priopćio da je krijumčarenje ljudi vrlo dinamična kriminalna djelatnost koja onima koji se njome bave donosi znatnu zaradu, dok s druge strane prijeti sigurnosti EU, ali i ugrožava ljudske živote. Kako, najbolje se vidi na Sredozemlju, koje je već godinama grobnica tisuća i tisuća nesretnika koji u potrazi za boljim životom preko mora prelaze u pretrpanim gumenjacima i trošnim čamcima.

Frontex pak kaže da su u prvih sedam mjeseci ove godine na vanjskim granicama EU otkrili 176.000 ilegalnih prelazaka granice. Navode i da je ta brojka najveća ukupno kada se uspoređuju razdoblja od siječnja do srpnja od 2016. do 2023. Kažu i da je broj ilegalnih prelazaka na vanjskim granicama EU u prvih sedam mjeseci ove godine bio za 13 posto veći no u isto vrijeme 2022. godine.

Iz Frontexa pojašnjavaju i da je središnje Sredozemlje ostalo glavna migracijska ruta u EU te da je na nju otpalo više od polovine otkrivenih ilegalnih prelazaka granice u prvih sedam mjeseci ove godine. Na toj krijumčarskoj ruti, navodi Frontex, u prvih sedam mjeseci ove godine otkriveno je 89.000 ilegalnih prelazaka što je povećanje od 115 posto u odnosu na isto vrijeme 2022. I Europol upozorava da su ilegalne migracije dosegle nove razine, a oni uzrok vide u ratovima, rastućem siromaštvu, klimatskim promjenama, promjenama životnog okoliša, demografskim promjenama...

Dokaz njihovim tvrdnjama je i nedavno razotkrivanje velike krijumčarske mreže koja se specijalizirala za krijumčarenje imigranata iz Sirije. Tijekom akcije u kojoj su sudjelovale policije Španjolske i Njemačke istraživalo se kako se imigranti iz Sirije preko Libije, Tunisa i Alžira krijumčare u Njemačku i Norvešku. Uhićeno je 19 osoba, među kojima je bilo 16 Sirijaca i tri Marokanca. Zaplijenjena su i brojna vozila, dokumenti i mobiteli te oko 10.000 eura.

Sumnja se da je ta kriminalna skupina od ljeta 2022., kada je španjolska policija inicirala pokretanje istrage, prokrijumčarila najmanje 550 Sirijaca. Baza kriminalne skupine bila je u okolici Toleda, a kada bi imigranti došli u Španjolsku, smjestili bi ih na sedam lokacija u okolici Madrida. Dalje su ih transportirali avionima ili nekim drugim prijevoznim sredstvima, a za krijumčarenje od Sirije do Europe tim su nesretnicima uzimali i 20.000 eura po osobi. Cjenik je bio sljedeći: let avionom od Bejruta do Egipta stajao je 4000 eura, nakon toga se kopnom putovalo preko Libije do Tunisa i Alžira za 3500 eura po osobi, a dodatnih 10.000 eura moralo se dati za transport kopnom i morem do Španjolske, pa još 1000 ili 2000 eura za transport od Španjolske do Njemačke ili Norveške...