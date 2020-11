Milanović na obljetnici Tigrova: Nijedna nacija svoj opstanak ne duguje tako malom broju ljudi

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u vojarni Croatia u Zagrebu na obilježavanju 30. godišnjice ustrojavanja 1. gardijske brigade „Tigrovi“ istaknuvši da je brigada imala, ne samo slavan, nego i besprijekoran put.

„Prije trideset godina teško je zamisliti onima koji tada nisu bili ovdje što je to značilo i kakav je to bio preokret u životima mladih ljudi, onih koji su se dragovoljno javili da brane Hrvatsku“, rekao je predsjednik Milanović na svečanosti te podsjetio na tadašnje vrijeme.

„To je bilo vrijeme u kojem je politika bila turbulentna. Nasrtaji, posezanja, provokacije političkog Beograda i instrumentaliziranih pripadnika srpske manjine u Hrvatskoj bili su svakodnevni. Ali opet smo nekako vjerovali i nadali se da će s prvim demokratskim izborima Hrvatska krenuti prema Europi tamo gdje pripada. Nije bilo suđeno, oteto je“, rekao je Predsjednik.

„Tada iz jednog komfornog života uskočiti u uniforme, u ludo hrabru pogibelj, pa katkad i avanturu, to su mogli samo najhrabriji“, rekao je i podsjetio na riječi britanskog premijera Churchilla koji je prije osamdeset godina kada je Njemačka napala Englesku rekao da nikada tako mnogo ljudi, cijela jedna nacija, nije dugovala svoj život i svoj opstanak tako malom broju ljudi.

„Međutim, to je bila sila na silu. To je bio jak na jakog, bogat na bogatog. Devedesete je godine Hrvatska nažalost bila sve samo ne to. Prevarena, opljačkana, razoružana i onaj tko je tada uzeo oružje i išao u pogibelj, to je stotinu puta hrabrije od pilota britanskog zrakoplovstva. I zato ponavljat ću ove riječi često: Hrvatska nikada nije dugovala toliko puno tako malom broju dobrih ljudi. To zaslužuje i više od zahvalnosti i više od pijeteta, to naprosto zaslužuje da se stalno ponavlja“, poručio je predsjednik Milanović.

Foto: Ured PRH / Dario Andrišek

„U ratu i nakon rata u kojem su nam svašta predbacivali, optuživali nas za učinjeno, neučinjeno i nikad viđeno, vi ste bili pod stalnim povećalom. Tigrovi su imali besprijekoran put. Danas to možda nekome djeluje kao normalna stvar. Međutim, taj rat je bio krvav, sredstva koja su vam stajala na raspolaganju bila su u početku puno manja od onih koje je neprijatelj imao ili oteo. U takvim uvjetima neravnopravnosti u materijalnim dobrima, kada se moraš braniti, svjestan da će to trajati i pitanje je hoće li pomoć doći i što će biti za godinu dana, i igrati po pravilima međunarodnog prava, neocrntiti svoje ničim - to mogu samo iznimni ljudi. To je nešto što je potrebno isticati cijelo vrijeme kao primjer mladima, ne samo za ratovanja, koja vjerujem više neće biti, nego za ponašanje u društvu i u zajednici. Da se i kada je najteže i kada je najveća pogibelj ljudi moraju poštovati, samo tako se dolazi do pobjede i do uspjeha“, rekao je Predsjednik.

Dodao je da su ratovi gotovi i da nikada više ne može i ne treba biti sloge, jednoumlja i zajedništva kakvog je tada bilo jer se takva sloga i zajedništvo događa samo u katastrofi i u najtežim danima. Predsjednik Milanović rekao je da smo demokratsko društvo, mala i solidno uređena država te da moramo prihvatiti da ne mislimo svi isto i da nećemo uvijek svi misliti isto.

„Ali neka temeljna načela, temeljna ljudska prava i pravice, temeljno zajedništvo - to nam ipak treba. Mislim da smo kao društvo sazrjeli da se nakon trideset godina uzdignemo iz ovog prostora u kojem smo godinama i stoljećima kao u bari živjeli, u kojem nismo uvijek mogli disati na pravi način i u kojem su se nosile ne ove maske, koje će vjerojatno uskoro biti stvar prošlosti, nego neke druge, figurativne maske, u kojem je bilo neiskreno i nasilno, u kojem je povijest eksperimentirala nad Hrvatskom i ljudima ovih krajeva. Da možemo reći da smo svoj na svome. Zajednica građana, Hrvata i onih koji nisu Hrvati i u Europskoj uniji, u potrazi za vlastitom srećom, za bogatstvom, za sigurnošću i za time da se ono što je bilo devedesete više nikada ne ponovi“, zaključio je svoje obraćanje predsjednik Milanović.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH, zajedno s izaslanicima predsjednika Vlade i predsjednika Hrvatskog sabora, načelnikom GS OSRH te ministrom obrane položio je zajednički vijenac kod Spomen obilježja poginulim i nestalim pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“. Isto tako, sudjelovao je u ceremoniji dodjele beretki pripadnicima 1. motorizirane bojne „Tigrovi“/GMBR.