'To je bio ustaški logor, ali ustaše su Hrvati, a kako sam i ja Hrvat i predsjednik, ne mogu reći da me se to ne tiče'

Predsjednik Zoran Milanović položio je vijenac za žrtve Jasenovca. S njim su u društvu bili Jadranka Kosor te bivši predsjednici Stipe Mesić i Ivo Josipović.

– To je bio ustaški logor, ali ustaše su Hrvati, a kako sam i ja Hrvat i predsjednik hrvatske države, ne mogu reći da me se to ne tiče i da s tim nemamo veze. Ovo je mjesto kontroverze. Govorilo se da je ovdje ubijeno 700 tisuća ljudi još kada sam dolazio kao srednjoškolac. Već sam tada bio dovoljno star da znam da to nije istina. Ovdje je ubijeno gotovo 100 tisuća ljudi, i to je jako mnogo. Gledamo filmove koji se rade u Beogradu, to su loši filmovi. Mislim na film "Dara iz Jasenovca", to je jeftino i neuvjerljivo – kazao je Milanović.

– Nisam donio vijenac, donio sam ružu i kamenčić. Ti vijenci postaju komunalni problem, a ne čin pijeteta prema žrtvama – kaže.

Žao mu je što nije došlo do zajedničke komemoracije.

– Onaj tko je državnik mora pokazati i emociju i bijes i ljutnju. Ono što sam čuo jadne su isprike i izgovori – kazao je.

Rekao je kako se ministrica kulture "da maltretirati od Plenkovića".

– Rekla je da je prošlogodišnje obilježavanje bila pogrešna odluka. Što je ona ministrica kulture ili bakterija i virusa? – rekao je.

Rekao je kako je s njim trebao doći predsjednik antifašista.

– On ima siromašnu udrugu koja je ovisna o Plenkovićevoj milostinji. Ovdje su ljudi ucijenjeni. Nije se mene ni usudio nazvati nego je zvao protokol i rekao da mora imati most prema Vladi – kazao je.

Usporedio je ovu komemoraciju s onom u Vukovaru.

– Tad se okupilo 15 tisuća ljudi, tada nitko nije bio cijepljen. On sada opet govori o životinjskoj farmi, kao da se prepoznaje u tim alegoričnim novelama. Nisam ja počeo govoriti nego su oni počeli ljudima davati svojstva raspadajućih kemijskih elemenata – kazao je.

Priznaje kako je lani bio pregrub.

– Ovdje je bila neljudska provokacija. Mogao sam drukčije. Što mislite da se meni odlazi iz Okučana? Pa ne odlazi mi se – rekao je.

Kaže kako nije znao tko je čovjek koji je nosio majicu ''za dom spremni'' u Okučanima, a kojeg je nedavno primio na Pantovčaku.

– Dosta ljudi iz plitvičke postaje reklo je, ako netko bude radio probleme, da će to oni riješiti – kaže.

Smatra kako se pozdrav ''za dom spremni'' neće riješiti.

– Iz te kože gospodin Plenković teško će izaći. Ja ga neću tjerati. Ja ne mogu dogovarati nešto s ljudima. Tražili su da dođu k meni. Došle su tri ključne brigade, to je to. Plenković ih nije primio. Nisu se žalili, nisu plačibabe da se žale – kaže. Postavljeno mu je pitanje je li se dogovorio da neće više dolaziti u takvim majicama na obljetnice.

– Pozivam se na vojničku čast – kaže.

Smatra i da se komemoracija mogla održati zajednički jer je na Jasenovcu ''prozračan prostor''.

– Ovdje puše s Urala – kazao je.

Novinari su ga pitali hoće li zakopati ratnu sjekiru s Miloradom Pupovcem koji je u tom trenutku došao u Jasenovac.

– Ja je nisam ni otkopao – kazao je i dodao kako je Pupovac izvrijeđao kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda.

Upitan je i misli li da Vili Beroš treba dati ostavku.

– Isto je i s pitanjem bivšeg glavnog državnog odvjetnika. Je li on napustio masonsku ložu? Ako ju je napustio, onda ne vidim gdje je problem. Ako je nešto krivo napravio, trebalo ga je davno sankcionirati. Za Beroša ne mogu odgovoriti jer ne znam. Ne mogu dokazati da namješta natječaje – kaže.

Komentirao je i slučaj Mamića koji je otišao u BiH prije izdržavanja zatvorske kazne.

– Zakon treba mijenjati, ali nije jednostavno. On postupa u skladu sa svojim interesima, nije političar, dužnosnik. Zakon omogućuje sigurnosne mjere, ne mogu to tražiti predsjednik RH ili ministar. Možda je premijer mogao glasno zagalamiti – kazao je.