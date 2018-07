Predsjednica uoči finala: Ne znam kako ću izdržati do nedjelje

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u petak da se osjeća iznimno uzbuđeno zbog uspjeha hrvatskih nogometaša na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i ne zna kako će izdržati do nedjelje i finala protiv Francuza, u kojem vjeruje da će naši nogometaši pobijediti.

"Ova generacija Dalićevih vitezova nadmašila je generaciju Ćirinih sinova, koji su bili ponos Hrvatske, i vjerujem da će i ova generacija biti ogroman ponos i uspjeh", istaknula je Grabar-Kitarović u izjavi novinarima uoči svečane sjednice Zagrebačke županije.

"Moramo iskoristiti ovaj trenutak optimizma i pokrenuti pozitivne procese u Hrvatskoj i vjerujem, temeljem razgovora s drugim državnicima u Bruxellesu i ekonomskim analitičarima, da može dovesti do gospodarskog uzleta ako ovu situaciju dobro iskoristimo", naglasila je predsjednica Republike.

Upitana što je pripremila za francuskoga predsjednika Emmanuela Macrona, odgovorila je kako će mu donijeti dres hrvatske nogometne reprezentacije, a ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu već je poslala dres kada je bila u Sočiju.

Predsjednica je novinarima rekla da ne bi predviđala rezultat jer u tome nije dobra, ali rezultat nije ni bitan, samo da bude pobjeda. U finalnoj utakmici očekuje fair play i da sve prođe u dobrom raspoloženju.

Izgradnja stadiona nacionalni projekt oko kojeg se treba ujediniti

Na upit o najavi premijera Andreja Plenkovića o izgradnji nacionalnog nogometnog stadiona, rekla je kako je to apsolutno i nužno potrebno i da to sama već dulje vrijeme zastupa. "To je nacionalni projekt oko kojeg se trebamo ujediniti", poručila je.

"Na to trebamo gledati kao na ulaganje u budućnost, ne samo u novu buduću generaciju izvrsnih nogometnih reprezentativaca, već općenito kao ulaganje u zdravlje nacije i svakog pojedinca, te kao promociju sporta, najpozitivnije aktivnosti koja pomaže ne samo u očuvanju fizičkog zdravlja nego i psihičke fokusiranosti na ispunjenje ciljeva", rekla je Grabar-Kotarović.

Potvrdila je da će doći u ponedjeljak na doček nogometnih reprezentativaca, ali ne kao političarka i predsjednica države, nego kao navijačica. Pripremamo doček za reprezentaciju i želimo u sve uključiti i građane i podijeliti radost sa svima, istaknula je.

"U nedjelu na finale ne idem samo kao predsjednica nego i kao vatreni navijač hrvatske nogometne, ali i svih ostalih reprezentacija, i kao netko tko je igrao nogomet u djetinjstvu", poručila je Grabar-Kitarović.

Predsjednica je istaknula kako županije mogu i moraju biti naši razvojni motori, a da je Zagrebačka jedna od najsnažnijih te da poljoprivreda, turizam te malo i srednje poduzetništvo imaju posebno dobre razvojne mogućnosti zbog blizine Zagreba, ali i zbog povezanosti sa susjednim poduzetnički razvijenim županijama i Slovenijom.

Blizina Zagreba kao prosvjetno-znanstvenog, zdravstvenog i kulturnog središta daje stanovništvu ove županije, osobito mladima, velike mogućnosti izobrazbe, stručnog usavršavanja i druge pogodnosti, istaknula je Grabar Kitarović na svečanoj sjednici u povodu Dana Zagrebačke županije.

Svečanost se događa u vrijeme povijesnog uspjeha naših "Vatrenih“ na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i porastu optimizma. Danas gotovo nema više nikoga tko ne bi znao za Hrvate i Hrvatsku i cijeli svijet im se divi. Ponosni smo i radosni, a najčešća riječ koja se čuje ovih dana jest: karakter, karakter hrvatskoga čovjeka, satkan od vrlina koje smo stoljećima brusili kroz svoju tešku i časnu povijest na našem dragom hrvatskom tlu, kazala je Grabar Kitarović.

Pokazali smo odlike koje krase najbolje: vjeru, domoljublje, hrabrost, ponos, odlučnost, upornost, samopouzdanje, poniznost i zajedništvo i to nam je potrebno svakodnevno. Ne samo što se naši "Vatreni“ nisu štedjeli, nego ni u jednom trenutku, kada je bilo teško, kada nije išlo, kada su suparnici vodili, nisu pokazali malodušnost, nego su ginuli na terenu jedan za drugoga. To je snaga hrvatskog duha i ono što na kraju pobjeđuje - spremnost na žrtvu za uspjeh koji nadilazi svakog pojedinca, ali koji se na kraju svakom pojedincu vraća kao nenadomjestiv dar radosti i ponosa, istaknula je Predsjednica.

No sve te odlike i vrline, sve individualne različitosti i raznolikosti zavičajnih mentaliteta naše nacije, svu tu "koncentraciju talenta“, kako bi rekao naš legendarni Ćiro, trebalo je sabrati i sintetizirati u motivaciju koja može odoljeti svakom izazovu i kušnji, a to je učinio naš izbornik Zlatko Dalić, podsjetila je.

I dok s nestrpljenjem čekamo finale, već je sada sasvim jasno koliko ovaj uspjeh znači za našu međunarodnu afirmaciju. To sam ovih dana i sama više puta osjetila u susretima sa svjetskim državnicima, rekla je Predsjednica. Sjajan rezultat "Vatrenih“ ponovno nas uvjerava u istinu da za uspjeh neke nacije i države nije presudna brojnost i veličina teritorija, nego snaga i kvaliteta duha njezinih ljudi, ustvrdila je Grabar Kitarović.

Izrazila je uvjerenje da ovaj povijesni nacionalni trenutak možemo iskoristiti kao snažan impuls za gospodarski uzlet i opći društveni napredak.

Hrvatska može i zna – to smo pokazali u brojnim sportovima i to iz dana u dan dokazuju naši inovatori, poduzetnici, učenici, studenti, liječnici, znanstvenici i brojni drugi uspješni ljudi. Oni nam svjedoče, kao i cijela naša povijest, da Hrvatska nije drugorazredna država niti da biti malen ili manji znači biti slab. To smo dokazali i u vrijeme stvaranja samostalne Hrvatske, a onda i u Domovinskom ratu. Sada je trenutak kada to možemo snažnije osvijestiti i novim elanom graditi uspješno društvo i snažnu državu, kakvu zaslužujemo, poručila je Predsjednica.

Istaknula je da snažna država počiva na zadovoljnom pojedincu, koji sebi i svojoj obitelji može od svoga rada osigurati pristojan život. Od tri ili četiri tisuće kuna ne može se dostojanstveno živjeti. Zato nam sada ključna zadaća mora biti donošenje poreznih i drugih rješenja koja će omogućiti znatniji rast plaća i više uspješnih poduzetničkih inicijativa. Jer i sve što govorimo o ravnomjernom regionalnom razvoju velikim dijelom počiva na tome. A iskustvo je pokazalo da je svaka država onoliko snažna i uspješna koliko se ravnomjerno razvijaju njezini dijelovi, naglasila je.

Važno je, dodala je, mlade motivirati da se nakon završenog školovanja vrate u svoja mjesta, zaposle i pridonesu razvoju svog zavičaja, a jedan od glavnih motivatora jest plaća. Dobri makroekonomski pokazatelji vesele, ali trebaju biti sredstvo višeg životnog standarda naših građana, ustvrdila je Predsjednica. Kada mladi osjete da ovdje imaju mogućnosti zaposlenja i napredovanja te stabilne uvjete za obiteljski život, smatra predsjednica, neće imati potrebu odlaziti u inozemstvo.

Voljela bih da ovaj ponovno snažno probuđeni optimizam i samopouzdanje sustavno promičemo kao temelj na kojemu ćemo graditi zemlju u kojoj će naši građani zadovoljno živjeti i u koju će se Hrvati vraćati i useljavati. Moramo, a čvrsto vjerujem da i možemo, osloboditi svoje talente i energije, jer sve možemo ako vjerujemo u sebe, rekla je.

Predsjednica je kazala da imamo sjajne ljude i taj genij Hrvatske politika mora prepoznati i stvarati uvjete da se on realizira na svim područjima društvenog i državnog života. Izbornik nam je dao primjer - izabrati najbolje, bez protekcije, stranačkog ili drugog klijentelizma. I ti najbolji Hrvatsku će učiniti najboljom - ne samo u sportu, ističe Predsjednica.

Vjerujem u Hrvatsku, u naše ljude, u naš uspjeh, i u nedjelju u finalu i u danima koji dolaze, za sve nas, a najviše za našu djecu i mlade, poručila je Predsjednica. I kako god završi finale, "Vatreni“ su za nas pobjednici i hrvatska država tim pobjednicima mora podići spomenik, a spomenik je nacionalni stadion, istaknula je hrvatska predsjednica.

