Predsjednica na fakultetu: Zadovoljna sam, detaljno sam se pripremila

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je nešto prije 17 sati stigla na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu gdje ju je čekala obrana nacrta doktorske teze.

Nakon što se pozdravila i fotografirala s nekolicinom studenata, kratko je samo rekla da se spremila te da se osjeća spremnom, javlja 24sata.

VIDEO Pogledajte što je predsjednica izjavila nakon svog izlaganja na fakultetu:

[video: 27087 / Predsjednica Grabar-Kitarović na fakultetu]

Nakon izlaganja bila je zadovoljna.

- Zadovoljna sam, mislim da je prošlo jako dobro, ali to trebate pitati profesore. Moram reći da sam se doista detaljno pripremila, radila sam jako puno na tome. To je usko vezano uz ono čime se bavim, ali i moje interese, a to je zaštita civila od masovnih zločina, masovnog kršenja ljudskih prava, razvoj koncepta odgovornosti za zaštitu, njegova budućnst i budućnost primjene... Ja sam ovdje kao doktorandica, ne kao predsjednica i očekivala sam iste kriterije kao i za sve ostale doktorande. Ponavljam, dosta sam radila na tome i nastavit ću raditi na tome i to je tema koja je bitna za Hrvatsku i međunarodnu zajednicu - rekla je predsjednica.

Doktorski studij pohađa od 2015. godine, a u komisiji je donedavna dekanica Lidija Kos Stanišić, profesor Siniša Tatalović te Anton Grizold koji joj je bio i mentor na radu iz područja međunarodnih odnosa.

[video: 27084 / ]

'To pitanje nije u mojoj ingerenciji'

Predsjednica se osvrnula i na aferu sms. Rekla je kako je razgovarala sa službama, ali da se radi o pitanju koje nije u njenoj ingerenciji, već za postupanje pravosudnih vlasti.

- Pratit ću stanje i tražiti odgovarajuće informacije. Radi se o stvarima koje se, na žalost, ne događaju samo u Hrvatskoj i na tome treba raditi kako bi se spriječilo. U drugim državama ovo postaje i izborno pitanje te jedna od novih ugroza i element hibridnog djelovanja. Važno je da se objektivno utvrde činjenice - kazala je Kolinda Grabar-Kitarović.