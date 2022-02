Pravosudna policajka Daruvarcu sredila uvjetni otpust? Jedan kriminalac na prsima istetovirao njen lik

Četiri godine nakon premlaćivanja 18-godišnjakinje u Zadru, Darko Kovačević Daruvarac čeka konačnu odluku kojom bi izišao na uvjetni otpust prije odsluženja cjelokupne kazne zatvora.

Cijeli kazneni postupak pratio je niz prijepora zbog procesnih pogodnosti koje je Kovačević koristio. Primjerice, izišao je iz istražnog zatvora sedam mjeseci nakon napada na djevojku u lipnju 2018. godine, kada je prvostupanjskom presudom na zadarskom Općinskom sudu osuđen na pet godina zatvora. Kovačeviću tada nije određena ni mjera opreza te je na slobodi dočekao pravomoćnost presude. U lipnju 2019. godine, odlukom Županijskog suda u Splitu, zatvorska kazna mu je umanjena s pet na četiri godine zatvora jer su mu dodatno cijenili olakotne okolnosti, piše Slobodna Dalmacija.

Dva mjeseca kasnije, odlazi na odsluženje kazne da bi mu nakon godinu dana, u kolovozu 2020., zadarski Županijski sud umanjio kaznu za još tri mjeseca. Krajem prošle godine stekao je zakonske uvjete za traženje uvjetnog otpusta, koji je i dobio, ali odluka još nije pravomoćna. Zapreka mu je žalba koju je Državno odvjetništvo podnijelo na odluku Županijskog suda u Sisku kojom je uvjetni otpust odobren.

Uprava Kaznionice u Glini, u koju je otišao na odsluženje, smata kako je zaslužio uvjetni otpust. Oni su, naime, dali pozitivno mišljenje. Navedeno je kako je poštovao kućni red i zatvorska pravila, pokazao visok stupanj odgovornosti te se korektno odnosio prema službenim osobama i prema ostalim zatvorenicima s kojima je dijelio smještaj

Međutim, kako navodi Slobodna Dalmacija, unutar zatvorskog sustava ipak postoje prijepori oko njega. U nizu predstavki i pritužbi, sporno je postupanje pravosudne policajke koja je u obiteljskim vezama s osobom na rukovodećem položaju u Upravi za zatvorski sustav. Zbog svoga privatnog odnosa s osobama iz kriminalnog miljea, u njezinu postupanju zabilježen je niz nepravilnosti i nelegalnosti. Prebacivali su je u različite zatvore i kaznionice, a sada radi u Kaznionici u Glini.

Tamo je navodno pokušala preko reda dostaviti Kovačeviću paket s nedopuštenim sadržajem. Urgirala je kod nadređene osobe da mu se paket dostavi. U njemu se nalazio CD s navodno glazbom, no pokazalo se da je riječ o videosnimci privatne zabave, momačke večeri. Kako je riječ o zabranjenom sadržaju, Kovačević nije dobio CD, a pravosudni policajac ga je zaplijenio i napisao predstavku o svemu.

Vrhu Uprave za zatvorski sustav dostavljene su informacije kako je Kovačević privilegiran zbog svog odnosa s pravosudnom policajkom koja mu je navodno i osigurala odlične ocjene na temelju kojih je dobio suglasnost za uvjetni otpust. Na to je utjecao i član njezine obitelji iz Uprave za zatvorski sustav koji želi da Kovačević iziđe iz Gline kako bi pokušao raskinuti sve bliži odnos pravosudne policajke s njim.

Policajka se i ranije zbližavala s osobama i krim miljea, te u tome ne vidi ništa loše. Javno je objavljivala koliko je bliska s osobama koje sa svojim kolegama nadzire. U Zatvoru u Splitu bila je bliska s više osoba, primjerice Petrom Vuknićem koji je bio u istražnom zatvoru pod optužbom da je član zločinačke organizacije Željka Rajića. Nakon što ga hicem iz pištolja usmrtio Dragomir Petrović, oprostila se s njim javnom objavom njegove fotografije preko koje je ispisala "Počivaj u miru, prijatelju moj!".

Jedan kriminalac, sada na odsluženju kazne u Zatvoru u Puli, a ranije u Osijeku, govorio je da si je s policajkom toliko dobar da dobiva maštovite osobne poklone mimo uobičajenih dostava. U potvrđivanju svoje bliskosti s njom, njezin je lik istetovirao na prsima.

Prve bilješke o privilegiranju zatvorenika od strane policajke datiraju iz 2016. godine, no nikada nije sankcionirana. Samo se prebacivala iz jedne u drugu kaznionicu. Sindikat pravosudne policije potvrdio je da je upoznat sa slučajem.

– Izvijestili smo ministra i Upravu za zatvorski sustav. Bilo je više predstavki kroz dulje vrijeme i tražili smo da se to detaljno istraži jer se baca ljaga na sve pravosudne policajce. Do danas nismo dobili ništa konkretno. Mi osuđujemo takve postupke, ako se dokaže da se s osobama lišenim slobode stupilo u nedopušteni kontakt. Tome nije mjesto u našoj sredini, tj. profesiji, i želimo da se kazne oni koji su znali za to te prikrivali – kazao je Armin Tatarević, predsjednik Sindikata.