Pratili ljude sa skupocjenim satovima na ruci, napadali ih pa bježali na skuterima

Nasilni su, "djeluju" širom Europe i specijalizirani su za krađe satova. Posljednjih mjeseci uhićeno ih je 27, a brojku uhićenih neki dan je povećala talijanska policija koja je u Napulju uhitila još osam osoba. Sve njih sumnjiči se da su dio dobro organizirane kriminalne skupine, kako kaže Europol, uličnih razbojnika, koji su postali mete međunarodne policijske operacije, koju je koordinirao Europol. Prema onom što je do sada utvrđeno, kriminalna skupina operirala je diljem Europe, posebno je bila aktivna u Španjolskoj, a krali su najčešće u velikim gradovima i turističkim središtima. Kretali su se, kaže Europol, kao banda koja bi imala od tri do pet članova, a tehnika im nije bila sofisticirana, no bila je učinkovita. Posao je bio podijeljen, pa bi jedan počinitelj bio zadužen za nadziranje žrtava. Posebno su ih zanimale žrtve koje su objedovale u finim restoranima ili su bili smješteni u skupim hotelima. Kada bi uočili da neka od tih žrtva na ruci ima skupocjeni ručni sat, pratili bi je kako bi utvrdili kuda se kreće te bi čekali povoljnu prigodu za krađu. Kada bi taj trenutak uočili, kradljivci bi djelovali brzo, po potrebi i nasilno. Napali bi žrtvu, s ruke joj strgnuli skupocjeni sat te nakon toga pobjegli na skuterima.

Ovakve krađe ranije su se istraživale na lokalnoj razini, no kako se njihov broj povećavao te kako su postojale sve nasilnije, Europol je primijetio da je riječ o obrascu koji se ponavlja, odnosno da je riječ o na neki način novoj vrsti organiziranog kriminala. Uočen je i eksponencijalni porast cijena luksuznih satova posljednjih godina, odnosno da pojedini rijetki satovi imaju visoku tržišnu cijenu. Zbog toga su, smatra Europol, takvi satovi postali zanimljivi organiziranom kriminalu, jer se na njihov preprodaji nakon krađe, može dobro zaraditi.

Zbog toga je pokrenuta međunarodna akcija u kojoj su sudjelovale policije Austrije, Francuske, Njemačke, Italije, Španjolske i Švicarske, pa je proteklih mjeseci proveden niz pretraga i uhićenja. Zadnja su obavljena u Napulju, gdje je na temelju europskih uhidbenih naloga uhićeno osam osoba.

