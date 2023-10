Pozvao ženu na spoj, a ono što je naručila šokiralo je mnoge: 'Pogledavao me čudno, ali nisam marila'

Žena poznata na TikToku kao EquanaB podijelila je svoje iskustvo neuspješnog spoja u videu koji je pregledan više od milijun puta. Sastala se sa svojim dečkom u restoranu "Fontaine’s Oyster House" u Atlanti, Georgiji, gdje nude dvanaest kamenica za 15 dolara, piše The Independent.

Nakon prvih dvanaest kamenica, naručila je još tri porcije. Do kraja spoja, pojela je ukupno 48 kamenica i nije se suzdržavala od glasnog mljackanja. "Kada je četvrta porcija stigla, pogledavao me čudno, ali nisam marila", rekla je u viralnom videu. "Morala sam to učiniti. Bilo je toliko dobro".

No, čak ni 48 kamenica nije ju spriječilo da naruči još. Međutim, kada je stigao račun, njen dečko, koji je, kako je rekla, naručio samo jedno piće, obavijestio ju je da ide do WC-a i nikada se nije vratio. "Zašto je rekao da ide do WC-a i nikada se nije vratio? Pomislila sam, pričekaj malo.

Prošlo je 10, 20, 30 minuta", rekla je svojim pratiteljima. Unatoč tome što je platila račun, koji je iznosio ukupno 184 dolara bez napojnice, i dalje se obraćala svom dečku porukom i podijelila isječak njihovog razgovora. "Pobjeći bez plaćanja računa je ludo", napisala mu je, na što je on odgovorio: "Ponudio sam ti piće i ti si naručila toliko hrane. Mogu ti uplatiti iznos za piće putem Cash App-a."

I dok je žena bila zgrožena što ju je dečko napustio s računom, cijeli internet čini se da je na strani dečka, uglavnom upirući prstom u njen ogroman naručeni broj kamenica i način na koji ih je glasno jela.

"Ne znam što je gore, 48 kamenica kao predjelo ili ludo mljackanje", komentirao je jedan korisnik na TikToku.

"Rekao je da se nađemo na piću, a ti si pojela pola oceana", napisao je drugi korisnik.

"Ja bih također otišao i račun bi mi bio najmanji problem", napisao je treći korisnik, dok je netko drugi komentirao: "Jedva sam mogao slušati kako mljackaš, a zamislite kako je bilo gledati to."

Ipak, drugi su stali uz snimateljicu zato što se dobro zabavljala i pojela 48 kamenica na svom spoju. "Ponovno dolazim na ovaj video jer izgledaju tako dobro", rekao je jedan korisnik.

Jedan od komentar je bio "Nisam ljut ni na jednog od vas, vidim obje strane. Volim kamenice, ali također ne mogu zamisliti nekoga tko mljacka 10+ minuta." U dodatnom videu, drugi su je kritizirali što je ostavila napojnicu od 26 dolara, što je bilo oko 14 posto računa. "Niste čak ni ostavili 20 posto napojnice nakon svega", rekao je jedan korisnik.

Iako je mnoge zapanjila njena sposobnost da pojede 48 kamenica u jednom obroku, opći menadžer "Fontaine’s Oyster House" u Atlanti tvrdi da je njeno ponašanje na spoju zapravo bilo prilično uobičajeno za restoran.

"Ovo za nas nije ništa novo. Bilo je prilično smiješno", rekla je voditeljica restorana Kelcey Flanagan u razgovoru za Rolling Stone

"Imala sam dvije dame koje su naručile po šest porcija kamenica", dodala je. "Nisu bile ništa posebno, bile su pijane od koktela. Nisam znala kako se osjećati zbog toga. Bilo mi je to ludo, ali dobro".

Flanagan je također vidjela natjecatelje u jedenju kamenica koji dolaze na posebne noći, rekavši: "Imala sam ovog tipa koji je sudjelovao u natjecanju u jedenju kamenica i naručio 15 porcija".

"Istina je da nisam vidjela nijednu ženu koja je pojela toliko, barem ne u neko vrijeme, a jela je i krekere i slično. No da, sve je to impresivno", rekla je.

