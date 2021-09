Poznati njemački virolog: 'Dobro je primiti cjepivo, a onda se zaraziti. Tako ćemo biti dugotrajno imuni'

Mnogi stručnjaci smatraju kako se koronavirusa nikad nećemo riješiti jer virus uvijek iznova mutira, a do zaraze može doći i unatoč cijepljenju. Poznati njemački virolog Christian Drosten ide i korak dalje te navodi kako je infekcija koronavirusom nakon cijepljenja razumna zbog pojave dugotrajnog imuniteta.

– Otporan imunitet za stanovništvo može se postići samo stalnim kontaktom s koronavirusom – objasnio je Drosten u razgovoru za NDR, prenosi Fenix magazin.

Virolog Drosten kaže kako je dobro primiti cjepivo, a onda se zaraziti koronavirusom jer samo tako ćemo, kako navodi, postati dugotrajno imuni, a virus će se pojavljivati svakih nekoliko godina.

– Kao zdrava odrasla osoba koja je dva puta cijepljena protiv virusa, mogu preuzeti odgovornost za rizik. Za ostale skupine stanovništva, međutim, to se ne odnosi – kaže Drosten govoreći o riziku od infekcije.

Ravnatelj Higijenskog centra Bioscientia dr. Georg-Christian Zinn kritizirao je njegov stav.

– Još nismo imali nikakva istraživanja na tu temu. Znamo iz prošlosti da će infekcija reagirati na cijepljenje i to uglavnom nesvjesno dovodi do poticanja stvaranja antitijela. Prilično je neobično da ljudi to rade svjesno, a mi o tome nemamo podataka – objašnjava dr. Zinn.

Virolog Drosten kao ključ uspješne borbe protiv virusa vidi cijepljenje cijele populacije u zemlji te smatra da je potrebna kvota cijepljenja od preko 90 posto. Prema posljednjim informacijama Instituta Robert Koch (RKI), do sada je samo 61 posto ukupnog stanovništva u Njemačkoj potpuno cijepljeno.

– Njemačkoj će stoga zasigurno na jesen ponovno trebati ograničenja kontakata – procjena je glavnog virologa.

