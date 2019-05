Poznati demograf: Ovo što se danas događa u Slavoniji totalni je šok

Kako vratiti život u osiromašeno slavonsko selo? Pitanje je to na koje već dulje vrijeme pokušavaju odgovoriti članovi udruge "Put, istina i život" iz Ruševa, zapuštenog i zaboravljenog mjesta na obroncima Dilj-gore u Požeško-slavonskoj županiji. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata u Ruševu je živjelo 800 stanovnika. Danas ih je ondje jedva dvjestotinjak, većinom starije životne dobi.

Više od polovice kuća je napušteno. Područnu školu pohađaju samo četiri učenika, ove godine nije upisan niti jedan prvašić. Imaju tek dva veća OPG-a, uz nekoliko zaposlenih u čaglinskoj Šumariji. U petak je u tom selu održan prvi Forum demokracije "Ostati i opstati u Ruševu i okolici", na kojemu su političari, predstavnici vlasti, stručnjaci različitih profila i obični građani razgovarali što im je činiti za dobrobit lokalnih ljudi koji žive u mnogim ovakvim selim širom Hrvatske.

- Bojim se da će ova situacija još nekoliko godina ići u negativnom smjeru, dok konačno ne shvatimo da je ljudska populacija najvažniji dio društva i da bez razvijanja stanovništva nećemo moći razvijati ni gospodarstvo - kaže demograf Stjepan Šterc.

On dodaje kako će se ključne odluke početi donositi tek kad se do kraja ugrozi mirovinski, pa i zdravstveni sustav, a one će morati biti vezane za klasične poticajne modele u koje treba uključiti i porezni sustav. Šterc smatra da smo otišli predaleko da bi se sve moglo riješiti klasičnim demografskim mjerama. Po njemu, ne mogu svi prostori u državi imati jednaku poreznu stopu.

- Kada se vozim odavde, ne mogu vjerovati kakvu mi imamo zemlju i što je tu sve oko nas. To koliko se Slavonija prazni više nije slučajno. Slavonija je uvijek imala imigraciju stanovništva iz drugih dijelova Hrvatske, ovo sad je totalni šok – istaknuo je Šterc.

Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević izrazio je uvjerenje da će projekti i programi koji su pokrenuti na području Slavonije dati novi zamah u razvoju gospodarstva, ali i napomenuo:

- Mi često puta očekujemo od nekoga drugog, iz Njemačke ili Amerike, da će doći ovdje, donijeti novac i riješiti naše probleme. Ne! Mi moramo shvatiti da čovjek mora sam htjeti. Moramo popuniti sve svinjce i štale i ne smijemo se prehranjivati u trgovačkim lancima, nego obrnuto. Kao u Domovinskom ratu – da nismo imali pune ambare, tavane i podrume, ne bi mogli prehraniti milijun prognanika i izbjeglica.

Zamjenik župana Željko Jakopović poslao je poruku svim hrvatskim kandidatima za europske zastupnike da posebnu pozornost posvete tzv. politici regija.

- Slavonija i Baranja spada u dva posto najnerazvijenijih regija unutar Europske unije. Stoga bi politika borbe za regije trebala imati prioritet, ako se uistinu želi pomoći Slavoniji i ovakvim prostorima diljem EU. Uz zastupnike iz takvih država moguće je stvoriti kritičnu masu koja će tražiti izravne potpore za ta područja – rekao je Jakopović.

Većina sudionika forum je doživjela kao znak ohrabrenja i poticaj u traženju rješenja i jamstava za ostanak i povratak onih koji su otišli.

- Ne smijemo gubiti nadu. To je ono zadnje što nam se treba dogoditi, iako živimo u vremenu u kojem nas se potiče upravo na to - poručio je Ivan Brkanović, dopredsjednik udruge Put, istina i život.

