Pozadina kaosa u Afganistanu: Kako su talibani lakoćom u natikačama ušetali u gradove i porazili vojsku koju je pripremao NATO

Ulaskom u Kabul, talibani su pokazali svoju moć, a američka obavještajna služba ponovno je pokazala krivu procjenu kada su prije nekoliko dana naveli kako će Kabul pasti za 30 do 90 dana.

Talibanima je bilo dovoljno nekoliko, a ne tih 90 dana da danas ušetaju u glavni grad Afganistana. Predsjednik države Ashraf Ghani navodno je iz Kabula pobjegao u Tadžikistan. Mnogi Afganistanci osjećaju se prevarenima i ne mogu vjerovati kako su dva tjedna prije potpunog povlačenja američkih i NATO snaga iz Afganistana talibani zauzeli 90 posto teritorija te države.

Mnogi se pitaju što je napravljeno u tih 20 godina rata što se tiče obuke i opreme afganistanske vojske u koju je utrošeno na desetke milijardi dolara, a koja kao da i nije postojala kod dolaska talibana. Umjesto demokracije i bolje budućnosti te prosperiteta, Afganistan se ponovno vraća u srednji vijek.

Stigli u natikačama

Nikome nije jasno kako su se talibani tako lagano u natikačama i s lakim naoružanjem ušetali u najveće gradove Afganistana sve do Kabula koji ima 4,4 milijuna stanovnika i porazili vojsku od 300 tisuća vojnika koju je NATO obučavao 20 godina.

– Ovo je dosta sumnjivo, kao da je sve dogovoreno. Nije ispaljen niti jedan metak. Talibanski borci su ušetali u Kabul kao da su došli na izlet i razgledavanje grada. Grad je pust. Nema vojske, snaga sigurnosti, nikakvih boraca. Kamo su se oni svi povukli, nitko ne zna. Radi li se tu o dogovoru između Amerike i talibana i aktualne vlasti, saznat ćemo vrlo brzo. Stanje je kaotično, nitko ne zna što se točno događa – kazao je za Večernji list afganistanski novinar iz Kabula Mohebullah Sharif, tvrdeći kako nitko u Kabulu nije pružio otpor talibanima.

– Ono što mi znamo, iz pouzdanih izvora, u gradu su počeli pregovori između predstavnika talibana i službene vlasti, kako u Kabulu tako i u Dohi, da bi dogovorili mirnu primopredaju vlasti da ne dođe do krvoprolića. Mi, kao Afganistanci, nadamo se da neće doći do sukoba i krvoprolića jer dosta nam je rata, ubijanja i razaranja. Ujutro se čula pucnjava, ali u ovom trenutku je mirno. Ne znamo u kojem smjeru idu pregovori, dogovaraju li mirnu predaju vlasti ili podjelu vlasti. Ne znamo hoće li talibani pristati na formiranje vlade nacionalnog jedinstva koja bi obuhvatila sve političke stranke i pokrete u Afganistanu – kazao je Mohebullah Sharif dodajući kako će ovi pregovori u Kabulu biti izuzetno važni jer talibani traže da se snage sigurnosti i vojska predaju.

– Naravno da nakon pada Kabula u ruke talibana više nema afganistanske vlasti. Oni koji diktiraju sve sad su talibani. Mi, kao novinari i analitičari i kao stanovnici Afganistana, ne smijemo više zatvarati oči i moramo priznati da su talibani pobijedili i da su se vratili na vlast. Talibani u ovom trenutku svim silama pokušavaju ishoditi u pregovorima da ne dođe do sukoba s preostalim vladinim snagama jer bi to bio pravi pokolj i veliki gubici na objema stranama – kazao je Mohebullah Sharif kojeg smo upitali jesu li se talibani promijenili ili su ostali isti kao i prije 2001. godine?

– Oni tvrde da su se promijenili i da je došlo do velike reforme, ali u ovom trenutku teško je odgovoriti na pitanje jesu li se promijenili ili ne! Na to pitanje dobit ćemo odgovor u skoroj budućnosti, jer talibani ponovno kontroliraju Afganistan. Rat još nije završio, još se ponegdje vode borbe, pa kakav će biti ustroj talibana kad preuzmu vlast, to je veliko pitanje. Nitko ne može znati što će se dogoditi. Ono što je sigurno, demokraciji možemo reći zbogom. Bilo je tužno i žalosno vidjeti kako talibanski borci ulaze u skladišta naoružanja vladinih snaga i plijene oružje. Mi, kao narod, žrtvovali smo se i za te milijarde koje su otišle na naoružanje, a mogli smo graditi Afganistan. Međutim, svi smo bili složni da trebamo imati vojsku koja će spriječiti ponovno uvođenje okrutnog šerijatskog zakona koji je uništio narod, kulturu i civilizaciju afganistanskog naroda. I sada smo opet na početku, u srednjem vijeku, ili u kamenom dobu. Talibani su ušli u grad noseći svoje zastave vraćajući nam sjećanja na vrijeme prije 2001. godine – govori nam Mohebullah Sharif.

Razgovor s novinarom

Sharifom bio je prekinut galamom na paštunskom nakon čega se veza prekinula. Jesu li u njegov ured upali talibani ili netko drugi, ne znamo, jer više nismo uspjeli uspostaviti vezu s njim.

Ministarstvo unutarnjih poslova Afganistana priopćilo je da su po ulasku talibana u Kabul počeli pregovore o mirnoj predaji vlasti. Obnašatelj dužnosti ministra unutrašnjih poslova Afganistana Abdul Settar Mirzakval poručio je da Kabul neće biti napadnut po ulasku talibana, već da će biti održani pregovori o predaju vlasti.

– Kao ministar, naredio sam svim snagama da i dalje održavaju red i sigurnost u Kabulu. Neka se naš narod ne brine, trenutačno u gradu nema sigurnosnih problema – kazao je Mirzakval koji je zapravo u tom obraćanju naciji kazao da u Kabulu neće biti napada i rata, već da će vlast mirno biti predana prijelaznoj upravi.

Sličnu poruku objavio je i ministar obrane Afganistana Bismillah Mohammadi koji je kazao da je afganistanski predsjednik Ashraf Ghani odobrio delegaciji da pregovara s talibanima i da tijekom pregovora neće biti napada u Kabulu. Isto tako, glasnogovornik talibanskog pokreta Zabihullah Mujahid na Twitteru je poručio da talibani neće koristiti silu za preuzimanje kontrole u centru Kabula jer je u gradu mnogo civila i da zato neće biti oružanih sukoba.

Nadmudrili Trumpa i Bidena

U međuvremenu stotine tisuća Afganistanaca bježe prema Iranu i Pakistanu. Brojne članice EU strahuju od toga da bi se zbog razvoja događaja u Afganistanu mogla ponoviti europska migrantska kriza iz 2015. kada je priljev više od milijun ljudi s područja Bliskog istoka do krajnjih granica opteretio sigurnosne sustave i sustave socijalne zaštite, potaknuvši jačanje ekstremno desnih grupa.

Najviše od migrantskog vala strahuje Njemačka u kojoj su za nešto više od mjesec dana savezni izbori, na kojima bi uz migrantsku krizu mogao profitirati radikalno desni AfD. Da je veliki val migranata izvjestan, govori i činjenica da je šest država članica EU nedavno pozvalo Europsku komisiju da ne prekida deportacije odbijenih afganistanskih tražitelja azila, unatoč brzom vojnom napredovanju talibana u njihovoj domovini.

“Zabranom povrataka Afganistanaca u EU šalje im se pogrešan signal i vjerojatno će ih još više motivirati u želji da napuste svoj dom i krenu prema državama EU”, stoji u pismu koje su 5. kolovoza Europskoj komisiji uputile Austrija, Danska, Belgija, Nizozemska, Grčka i Njemačka.

Glasnogovornik talibana obećao je da se oni neće svetiti narodu Afganistana.

– Uvjeravamo ljude u Afganistanu, posebno u gradu Kabulu, da su njihova imanja i životi sigurni, nikome se nećemo svetiti – rekao je Suhail Shaheen ističući kako su oni samo “sluge naroda i ove zemlje”.

– Čekamo miran prijenos vlasti – kazao je glasnogovornik talibana Suhail Shaheen kojeg njegovi borci demantiraju na terenu.

Naime, borci talibanskog pokreta već su počeli uvoditi nova pravila za građane u regijama koje su nedavno osvojili. Tako se uvode nove obaveze, građani se kažnjavaju zbog nedoličnog ponašanja, a ženama se zabranjuje da budu na ulici, a da nisu u pratnji rodbine ili svog muža.

Među ostalim, uveden je takozvani zekat (porez), što je inače jedna od pet osnovnih dužnosti islama, a podrazumijeva obavezno oporezivanje imovine građana uključujući novac, stoku, poljoprivredne proizvode i robu. Osim toga, zabranjeno je hodanje ulicama u grupama više od dvoje ljudi.

Uvedene su i zabrane nošenja pojedinih vrsta odjeće, mladima je zabranjeno da se šišaju, a talibani građanima provjeravaju sadržaj mobilnih telefona i u slučaju da pronađu neadekvatan materijal, kažnjavaju ih bičevanjem ili strijeljanjem. Sve je to dio šerijatskog zakona koji su talibani provodili i prije 2001. dok su vladali Afganistanom.

Zbog toga, nema Afganistanaca koji vjeruju u obećanja talibana da će biti pošteđeni njihove osvete. Jedini koji su im povjerovali su bivši američki predsjednik Donald Trump i njegovi nasljednik Joe Biden koji su na njihova obećanja povukli svoju vojsku i ostavili Afganistance na milost i nemilost talibanima.

