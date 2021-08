Kabul službeno pao u ruke Talibana: 'Kaotično je, ali nitko ne pruža otpor. Čeka se preuzimanje vlasti'

U ovom trenutku Talibani su ušli u Kabul i krenuli su prema izuzetno važnim ustanovama, a to su predsjednička palača, ministarstvo obrane i ministarstvo unutarnjih poslova.

Novinar Mohebullah Sharif za Večernji list tvrdi da nitko u Kabulu nije pružio otpor Talibanima. "Ovo je dosta sumnjivo, kao da je sve dogovoreno. Kaotično je, nitko ne zna što se točno događa", kazao je.

The Taliban have begun entering the Afghan capital Kabul from all sides, the Afghan interior ministry said on Sunday: Reuters #Kabul #kabulairport #AfghanLeaks #Afghanishtan #afganistanburning #Talibans pic.twitter.com/3SWkSuIWfl