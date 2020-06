Potvrđeno još nekoliko novozaraženih: Riječ je o članovima obitelji oboljelih iz Splita

U Hrvatskoj je proteklih tjedana bilo tek nekoliko slučajeva, a danas je bilo 11 novozaraženih. I bit će ih još.

- Svih 11 slučajeva su pojedinačni slučajevi povezani s dolascima iz nama susjedne zemlje u kojoj je povećan broj novooboljelih. Tako da ne bih govorio o drugome valu. S druge strane imamo pandemiju u zemljama Južne Amerike u kojoj je ovo sezona respiratornih infekcija, u ovo vrijeme na južnoj polici imamo sezonu gripe što je ove godine koincidiralo s epidemijom Covida 19. Sada treba vidjeti kako će se tamo razvijati situacija, ali ja još ne bih govorio o drugome valu - rekao je izv. prof. dr sc. Ivan Puljiz u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Prim. dr. sc. Željka Karin je potvrdila da su njihovi novooboljeli došli iz BiH i Srbije, a otkrila je i da ima još novozaraženih:

- Obrađuju se njihovi kontakti, prvo njihove obitelji a potom i širi kontakti. Vrše se testiranja i svi kontakti su stavljeni u samoizolaciju. Ovisno o rezultatima vidjet ćemo što dalje. Baš večeras smo dobili rezultate o nekoliko zaraženih u obiteljima oboljelih.

- Osjeti se jedno opuštanje i to je razumljivo na neki način nakon dana dobrih rezultata. To je ljudski. No ne treba izgubiti iz vida da nitko nije proglasio kraj epidemije, pandemija je u svijetu u svom zenitu. To ljudima treba stalno ponavljati kao i nužnost nastavljanja poštivanja epidemioloških mjera - rekao je prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, voditelj Zavoda za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije KBC Osijek.

Da su se građani previše opustili, smatra epidemiolog Bernard Kaić. Kaže da se mjere popuštaju i u drugim zemljama Europske unije, no tamo se i dalje strogo poštuju mjere opreza.

- Drži se razmak, nose se maske. Dok kod nas, naročito posljednja dva tjedan, čini se da su ljudi sve to zaboravili, istaknuo je Kaić istaknuvši pritom važnost nadzora provođenja nadzora - ističe Kaić za HRT i dodaje da sve preporuke imaju svoju svrhu.