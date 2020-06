Potvrđena optužnica zbog jurnjave i pucnjave po Vukovarskoj

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv Pabla Hamidovića (34) koji se tereti za pokušaj ubojstva te Denisa Hamidovića (26) koji se tereti za općeopasnu radnju. Riječ je o događaju koji se zbio 21. rujna 2018. i to nakon sulude jurnjave automobilima kroz Vukovarsku, svađe, a zatim međusobne pucnjave dostojne pucačkih obračuna s Divljeg zapada, u kojoj samo pukom srećom nije bilo mrtvih, a jedna je osoba ranjena. Opisani događaj bio je kulminacija sukoba između zaraćenih romskih klanova, a optužnica protiv dvojice Hamidovića podignuta je u travnju 2019.

Hamidovići su rodbinski povezani, u spomenutoj pucnjavi bili su na suprotstavljenim stranama, a obojica imaju prebivalište u Budimpešti. Pabla Hamidovića, tereti se da je 21. rujna u 20.30 pucao u Renata Hrustića, nakon što ga je on šakom udario u glavu. Hamidović je bio u jednom vozilu, a Hrustić u drugom. Jedan drugoga spazili su u Heinzelovoj, nakon čega je uslijedila jurnjava do Vukovarske, gdje su obojica morala stati zbog crvenog svjetla na semaforu. Kada je Hamidović zaustavio vozilo, Hrustić je izišao iz svoga vozila, prišao Hamidovićevu automobilu i zatražio od njega da mu otvori prozor. Potom ga je udario šakom u glavu, a Hamidović je prema njemu zapucao, pogodivši ga u natkoljenicu. U tom trenutku, iz Hrustićeva vozila izišao je Denis Hamidović, koji je pak zapucao prema vozilu svog rođaka. No Pablo Hamidović uspio je pobjeći, a Denis Hamidović ispalio je tri do četiri hica pogodivši stražnje staklo odbjeglog automobila.

Uvod u taj suludi okršaj, prema optužnici, bile su financijske razmirice. Naime, obojica Hamidovića su se u istrazi branila šutnjom, no zato je svoje viđenje situacije iznio Hrustić. Naveo je da je u prosincu 2017. netko Pablu Hamidoviću razbio stakla na njegovom BMW-u. Događaj se zbio u Italiji, a Hamidović je za to okrivio Hrustića. Hrustiću je zatim netko početkom 2018. ukrao automobil pred kućom u Matuljima.

– Kako je automobil bio u kvaru, pretpostavljao sam da ga je morala odvući neka vučna služba. Tražio sam da mi kažu tko im je naložio da odvuku automobil i oni su mi rekli da iza svega stoji Pablo Hamidović. Nakon toga sam ga nazvao i zatražio da mi vrati vozilo. Rekao sam mu i da sam krađu prijavio policiji. Vozilo mi je nekoliko dana nakon toga vraćeno, no nedostajali su mu neki dijelovi vrijedni 2500 eura. Tražio sam Hamidovića da mi nadoknadi štetu, no on je to odbio. Tražio je da ja njemu nadoknadim štetu na njegovu BMW-u. On me izbjegavao, a ja sam, pokušavajući doći do njega, kontaktirao s njegovom suprugom, koja je meni teta – ispričao je Hrustić.

Taj događaj, kaže Hrustić, bio je povod za pucnjavu u Vukovarskoj, jer je on, kako tvrdi, kada je ugledao Pabla Hamidovića, prije jurnjave gradom i pucnjave, samo htio doći do njegova broja telefona kako bi dogovorili povrat novca.

– Kada su automobili stali na semaforu, izišao sam iz vozila i krenuo prema njegovu vozilu. Tražio sam ga broj da ga mogu nazvati, a on je izvadio pištolj i repetirao ga. Vidjevši pištolj, pitao sam ga: “Što ćeš s tim pištoljem, hoćeš me upucati?”, a on je odgovorio: “Da, vidi!”, nakon čega je zapucao prema meni – ispričao je Hrustić.

I dok je on izbjegavao hice, iz njegova je vozila, s pištoljem u rukama, istrčao Denis Hamidović te ispalio nekoliko hitaca prema vozilu Pabla Hamidovića. Pablo Hamidović je pobjegao te se odvezao ravno u policijsku postaju na Trnju, a Denis Hamidović ranjenog Hrustića odvezao je na Kliniku za traumatologiju. I dok je Hrustić tvrdio da nije šakom u glavu udario Pabla Hamidovića, prije no što je on na njega zapucao, Hamidovićeva supruga, kao i neki drugi svjedoci, kazali su da je pucnjavi prethodio Hrustićev napad na Hamidovića, odnosno da je Hrustić šakom u glavu kroz prozor automobila udario Hamidovića.

Hamidovićeva supruga, kojoj su inače Hrustić i Denis Hamidović nećaci, kazala je i da je njihovoj obitelji Hrustić prijetio, zbog čega je Pablo Hamidović i nabavio pištolj. Zbog prijetnji je policija reagirala i na dan pucnjave jer su neke osobe bliske Hrustiću bile pozvane na obavijesni razgovor zbog prijetnji Pablu Hamidoviću. Događaj iz Vukovarske bio je nastavak obračuna romskih klanova koji su tih dana potresali Zagreb jer su u rujnu 2018. pripadnici obitelji Zahirović i Osmanović jedni na druge pucali u blizini škole u Vukomercu, a nekoliko dana nakon pucnjave u Vukovarskoj izrešetana je kuća Bajre Nikolića u Dubravi.