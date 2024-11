Potres u BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Zahučilo pa dobro zatreslo'

Potres je jutros nešto prije 9:30 pogodio BiH. Prema EMSC-u, epicentar je bio kod Jablanice, a 30-ak kilometara od Mostara. Trenutačni podaci kažu kako je bio 3,5 po Richteru. "Zahučilo pa dobro zatreslo", jedan je od komentara. "Kratko, dobar udar", kaže drugi. Javljaju se ljudi iz Konjica, Mostara, Zenice, Širokog Brijega. Potres se osjetio i u Hrvatskoj. Prijavili su ga građani u Imotskom, Makarskoj, Tučepima...

