Potres pogodio Rijeku: 'Jak udar, nema spavanja noćas'

Potres jačine 2,0 stupnjeva po Richteru pogodio je Rijeku u 21:03. Kako se navodi na stranicama EMSC-a, epicentar je bio 17 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Rijeke, na dubini od sedam kilometara.

Potresi ove jačine ne mogu izazvati materijalnu štetu i žrtve, no u aplikaciji EMSC-a na desetke građana prijavilo je da je osjetilo podrhtavanje tla. "Jak i kratak udar", "Dobro je protutnjalo", "Nema spavanja noćas", pišu stanovnici Rijeke i okolice.

🔔#Earthquake (#potres) M2.0 occurred 13 km NW of #Rijeka (#Croatia) 6 min ago (local time 21:03:39). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/vnFKBk2BPx

🖥https://t.co/SIYTIj0Nfq pic.twitter.com/qIMohdPayI