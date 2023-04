Potres magnitude 7,3 pogodio Indoneziju: 'Ostanite u skloništima'

Snažan potres magnitude 7,3 pogodio je u utorak zapad indonezijskog otoka Sumatre, priopćila je indonezijska geofizička agencija (BMKG), zbog čega je izdano upozorenje na tsunami, koje potom povučeno. Ranije je Europski mediteranski seizmološki zavod (EMSC) objavio da je potres bio magnitude 6,9. Nakon potresa, kojega je epicentar bio na dubini od 84 km, izdano je upozorenje na tsunami, dodala je indonezijska meteorološka služba.

Agencija je zatražila od tamošnje vlasti da odmah pozove stanovnike da se udalje od obale. Nakon glavnog, uslijedio je niz manjih potresa od kojih su neki bili magnitude oko 4, pokazuju podatci BMKG-a. Potres se snažno osjetio u Padangu, upravnom središtu pokrajine Zapadne Sumatre, gdje su se mnogi stanovnici udaljili od obale, rekao je Abdul, stanovnik Padanga, dodajući da zasad ne vidi veću materijalnu štetu.

A magnitude 7.3 earthquake struck west of Indonesia's Sumatra island, triggering a tsunami warning for around two hours https://t.co/W87SiSJcH0 pic.twitter.com/3ILI7JE7Ey