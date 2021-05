Potres kod Petrinje: 'Čuo se zvuk i kratak udar'

Jutros, 28. svibnja 2021. godine u 4 sata i 37 minuta. seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom 8 km jugozapadno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III stupnja EMS ljestvice.

