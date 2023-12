Potres kod Banja Luke: 'Jak udar. Kratko'

"Ležao na kauču i gledao film, osjetio sam da trese, malo je zaljuljalo luster", jedan je od komentara iz susjedne BiH na aplikaciji EMSC-u nakon novog potresa na ovom području. Prema aplikaciji, dogodio se nešto iza 18 sati, bio je 3,0 jačine, sedam kilometara jugozapadno od Banja Luke. "Baš je zatreslo"; "jak udar, kratko", još su neki od komentara.

🔔#Earthquake (#zemljotres) M3.0 occurred 7 km SW of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 41 min ago (local time 18:08:48). More info at:

