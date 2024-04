Potres jačine 4,3 pogodio Crnu Goru: 'Dubrovnik je kratko zadrmalo'

Jak potres jačine 4,3 po Richteru pogodio je Crnu Goru, javlja Europsko-mediteranski seizmološki centar ( EMSC). Potres se dogodio u 21,07 sati, a epicentar mu je bio 30 kilometara sjeverozapadno od Nikšića, odnosno 75 kilometara od Podgorice. EMSC je početno objavio kako je potres bio jačine 4,4 po Richteru, međutim onda je smanjio na 4,3. Čeka se službena potvrda seizmologa o detaljima potresa.

Seizmološki centar u Crnoj Gori objavio je službenu potvrdu potresa i kartu žarišta. "Jačina ovog potresa u hipocentru iznosila je 4,3 jedinice po Richteru, što odgovara epicentralnom intenzitetu od V-VI stupnjeva Mercallijeve ljestvice. Epicentar ovog potresa bio je na dubini od 13 km." napisali su.

"Na temelju numeričkog modela promjene intenziteta s udaljenosti u ovoj regiji, magnitude potresa i dubine hipocentra, ovaj potres mogao je uzrokovati manje materijalne štete u epicentralnom području. Na karti je prikazan položaj žarišta." stoji u objavi crnogorskog seizmološkog centra.

Komentara i prijava u aplikaciji EMSC-a ima preko 240, izgleda da se jako osjetio. Među komentarima ima i Hrvata koji su napisali da je dobro zatreslo dubrovačko područje.

'Uff'; 'Dvije sekunde lagano zatreslo'; 'Lagano i kratko', 'Lagano zatreslo', 'Dubrovnik je kratko zadrmalo'; 'Metković, osjetilo se'; 'Dubrovnik stari grad, dobro se osjetilo' neki su od komentara.

