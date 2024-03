Jak potres pogodio jug Grčke: 'Dugo je trajalo, jako se ljuljalo'

Jak potres pogodio je Grčku ovog petka u jutarnjim satima, objavio je to EMSC, nakon što je isprva bila objavljena infromacija da se radi o dva potresa magnitude iznad 5 po Richteru. Do potresa je došlo nešto nakon 8 sati, a seizmološke službe su utvrdile kako je magnituda bila 5.7 po Richteru.

Potres se dogodio u moru, svega nekoliko kilometra od popularnog turističkog otoka Zakynthosa, te 37 kilometra od grada Filiatrá. Brojni korisnici javili su kako su osjetili podrhtavanje, no zasad nema informacija o šteti. Korisnici su javljali kako su se potresi osjetili do Malte, Turske, pa i Bugarske.

