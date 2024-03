Snažan potres u Italiji, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Fino se ljuljalo'

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je da je sjever Italije pogodio potres magnitude 5.0 po Richteru. Epicentar potresa bio je 13 kilometara od grada Tolmezza. Prema prvim podacima, potres se dogodio na dubini od 10 kilometara.

Osjetio se i u susjednim zemljama, uključujući Sloveniju i dio Hrvatske. "Danas u 22:19 po lokalnom vremenu potres jačine 5.0 pogodio je Italiju. Potres je osjetilo više od 24 milijuna ljudi u Sloveniji, Hrvatskoj, Italiji i Austriji, s podrhtavanjem koje je zahvatilo područje od preko 200 kilometara", javlja EMSC.

Na aplikaciji EMSC-a više od stotinu ljudi u 20-ak minuta prijavilo je podhrtavanje tla. Javili su se i građani iz Pazina, Ljubljane, Rijeke, Karlovca... "Pazin, 4. kat u zgradi. Malo je zatreslo", "Jesenice, ljuljalo se fino", "Koper, malo je zatreslo", glase neki od komentara.

