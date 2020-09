Potpuni zaokret Zorana Milanovića: 'Komšić parazitira na štetu Hrvata u BiH'

Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu manjina, ali su u manjini i zato ih se može lako zlostavljati. I to se događa zadnjih 15 godina, a u zadnje vrijeme vrlo otvoreno i čak direktno - rekao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Beču odgovarajući na poruke člana Predsjedništva BiH Željka Komšića koji godinama simbolizira majorizaciju bosanskohercegovačkih Hrvata i praktično postaje eksponent dijela bošnjačke politike kojim se kani Hrvate posve izbaciti iz vlasti na sljedećim općim izborima u BiH. Milanović je u Beču istaknuo kako je Komšić izabran od jednog dijela građana BiH.

Milanovićev zaokret

- Ja ne mislim da su ti građani birali Komšića kako bi povrijedili Hrvate, ali Komšić mora biti svjestan svog političkog rada i političkog puta. Dakle on parazitira na hrvatskom biračkom tijelu i dokle god se to ne promijeni, situacija će biti nenormalna - rekao je Milanović, koji je i poručio da će nastaviti razgovarati s predstavnicima triju naroda u BiH kako bi pokušao posredovati u stabiliziranju zemlje. No, ne i s Komšićem, jer ne predstavlja Hrvate, nego je dapače simbol njihova preglasavanja.

Zanimljiv je zaokret hrvatskoga predsjednika, koji je čak sudjelovao kao potpora u izbornoj kampanji kada je Komšić drugi put izabran na mjesto hrvatskoga člana BiH Predsjedništva. Nakon što je, međutim, postalo jasno kako Komšićevi birači dolaze iz većinskih bošnjačkih sredina poput Tuzle, Bihaća, Zenice, Sarajeva ili pak općine Banovića u kojoj su Hrvati stvar statističke pogreške te da su hrvatski protukandidati dobivali glasove u hrvatskim sredinama, Milanović je napravio radikalan zaokret prema BiH.

Na izborima za hrvatskog predsjednika u BiH nije tražio glasove, ali je poručio kako se Daytonski sporazum mora očuvati, što pak podrazumijeva jednakopravan položaj tri konstitutivna naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba. Ustavom BiH koji je usvojen u Daytonu i koji predstavlja balans o nacionalnome zastupanju, čime je i prekinut rat, predviđeno je da tri člana BiH Predsjedništva predstavljaju tri naroda, a jednako se odnosi i na izaslanike u Domu naroda. Bošnjačke stranke najavile su kako će slučaj Komšića preslikati i nametnuti Hrvatima predstavnike i na drugim razinama vlasti.

No, Komšić, preko kojega bošnjačke stranke zloporabe činjenicu da su Hrvati četiri puta manje brojni od Bošnjaka, u nedostatku argumenata Milanoviću odgovorio je kako je primio Milorada Dodika, nakon čega je i krenula orkestrirana haranga iz političkog Sarajeva, čime se svrstao u društvo Lukašenka. No, pritom je, kako bi opravdao vlastito političko postojanje, opetovao da će bošnjačke stranke inzistirati na rješenjima koja su protivna Daytonu o jednakopravnim konstitutivnim narodima, ali su po njemu sukladne europskoj praksi.

'U EU nema konstitutivnosti'

- U Europskoj uniji sve su države građanske i ne poznaju nikakvu konstitutivnost. Bosna i Hercegovina teži EU, odnosno ukidanju te konstitutivnosti i ja to podržavam, unatoč otporima Zagreba - izjavio je Komšić. Iz Hrvatskog narodnog sabora, koji okuplja najvažnije hrvatske stranke u BiH, Komšiću su pak poručili kako je zapravo moderna verzija Sejde Bajramovića, kojega je kosovskim Albancima nametnuo Slobodan Milošević, te time postao i jednim od simbola koji su doveli do krvavog raspada Jugoslavije.