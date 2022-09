Potpisan ugovor za izgradnju kompleksa Žabica, Rijeka konačno dobiva novi kolodvor, evo u kojem roku

Ugovor o kupoprodaji zemljišta u središtu Rijeke za 85 milijuna kuna, između Grada Rijeke i tvrtke Rijeka Plus te kupca, tvrtke Best in Parking - Razvoj, za gradnju kompleksa Žabica, potpisan je u Rijeci.

Na natječaj za prodaju terena na trgu Žabici završen u lipnju ove godine, javio se samo jedan ponuđač, tvrtka Best in Parking - Razvoj s ponuđenom cijenom od 85 milijuna kuna. U lipnju je riječko gradsko vijeće prihvatilo gradonačelnikov prijedlog prodaje zemljišta.

Gradonačelnik Marko Filipović je u subotu tijekom potpisivanja ugovora, istaknuo da ovime počinje teći ugovorna obveza kupca da u roku od 13 mjeseci ishodi građevinsku dozvolu te u idućih dvije godine izgradi kompleks. Ovime se nastavlja niz javno-privatnih investicija u Rijeci, rekao je.

Filipović je dodao da se Best in Parking - razvoj obvezao urediti i nastavak ulice Riva, uz kompleks. Na tu prometnicu će se priključiti nastavak ceste D-403, koja će nakon dovršetka u lipnju sljedeće godine povezati riječku obilaznicu i riječku luku, uključujući kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali. Slijedi dogovor s nadležnim ministarstvom o modelu financiranja izrade projektne dokumentacije i gradnje spojne ceste do budućeg kompleksa Žabica.

"Ovo potpisivanje je točka do koje smo došli nakon mnogo promišljanja. Rijeka se tako još više otvara moru, jer će omogućiti uklanjanje parkirališta u Putničkoj obali" naveo je i dodao da otvaranju moru doprinosi i investicija u Porto Baroš, a tu su i otvaranje poslovnih pogona kompanija poput Lurssen ili Maersk.

Direktor Best in Parking – razvoj Johann Breiteneder ocijenio je da su u pregovorima o kupoprodaji i ugovoru imali izvrsne partnere te je ostvarena visoka razina suradnje. Tvrtki Best in Parking Žabica će biti peti prostor kojim upravlja u Rijeci. "Vjerujemo u Rijeku i njene razvojne mogućnosti. To je strateški vrlo važna lokacija", ustvrdio je Breiteneder.

Kompleks Žabica i okolne prometnice koje će spajati središte grada s riječkim prstenom će omogućiti rasterećenje prometa u središtu, naveo je.

Direktor tvrtke Rijeka Plus Željko Smojver rekao je da će u budućoj garaži biti osigurano 150 parkirnih mjesta za stanare i poduzetnike u središtu grada po povlaštenim cijenama, kao kompenzacija za njihova dosadašnja mjesta na parkiralištima na Putničkoj obali i Žabici.