Potpisali ugovor sa staricom (87) pa joj uzeli imovinu: 'Ne brinu o meni, a ja i račune plaćam'

Rekao je da mogu biti sretna što sam žensko jer bi mi inače polomio kosti, ispričala je 87-godišnja Nataša Papeš koja je, u nadi da će i dalje imati nekoga tko će skrbiti o njoj, potpisala ugovor o doživotnom uzdržavanju s ljudima za koje je mislila da može garantirati. Ubrzo nakon što je ugovor potpisan i time presenena njena imovina na njih, starica je ostala sama.

- U početku se brinula za mene što se tiče kuhanja, ja sam išla k njima na ručak. Prvu godinu bilo je tako - ispričala je Nataša za Provjereno Nove TV, no brzo nakon toga situacija se promijenila. Novi vlasnici odmah su se upisali u zemljišne knjige, no račune ostavili na ime starice, tako da ih ona i dalje plaća. Pokušala je i raskinuti potpisani ugovor, no to i dalje nije uspjela napraviti.

- Sve režije, komunalno, sve naknade – sve je na moje ime. I ja sve to plaćam otpočetka. Sve do sada - pojasnila je. No, ona nije sama - isto je doživio i Pero Štrbak koji je 28 godina živio u izvanbračnoj zajednici sa Šteficom, a koja je još 2005. godien potpisala ugovor o doživotnom uzdržavanju s jednom od svojih kćeri.

- Da je ona poštovala ugovor, ja ništa protiv toga ne bih imao. Međutim, niti je vodila brigu o higijeni, niti je vodila brigu o zdravstvenim potrebama, niti je vodila brigu o prehrani - ispričao je, a dvije godine nakon potpisivanja ugovora, Štefica se jako razboljela. - Ostala je živa, ali nepokretna. Onda više nije mogla ni žlicu držati, a kamoli nešto drugo. Bila je slijepa, teško je komunicirala, a poslije je prestala i s komunikacijom - dodao je Pero.

U čak sedam godina njena kćer je nije posjetila, unatoč ugovoru o doživotnom uzdržavanju. Prije sedam godina Štefica je pokušala i raskinuti ugovor, no preminula je mjesec dana kada je trebala biti izrečena presuda u prosincu prošle godine. Odmah nakon majčine smrti, kćer se upisala u zemljišne knjige kao vlasnica stana, a Pero je sada u velikom strahu da bi mogao završiti na ulici.

