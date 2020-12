Postbrexit dogovor koče još ribarstvo i zajedničko tržište

Je li Ujedinjeno Kraljevstvo izlaskom iz Europske unije, događajem poznatijim kao Brexit, izašlo samo iz EU, ali ostalo u Europi, ili je izašlo i raskrstilo sve veze s Europom? To pitanje visi u zraku kako se približava kraj godine i završetak prijelaznog razdoblja u kojem su i nakon Brexita odnosi ostali isti, s idejom da se budući odnosi ispregovaraju do kraja ovog mjeseca. Pregovarači i političari sve paničnije traže odgovor koji će odrediti kakav je odgovor na to pitanje, a tezu da je upravo o takvom pitanju riječ iznio je jučer luksemburški ministar vanjskih poslova Jean Asselborn.

Vrijeme je iscurilo

– Boris Johnson uvijek je govorio da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta EU, ne i Europu. No, ako UK preuzme odgovornost za neuspjeh ovih pregovora, de facto napušta i Europu jer će biti jedina zemlja u Europi koja nema trgovinski sporazum s EU. Ovaj prijedlog na stolu vrlo je ambiciozan prijedlog sporazuma bez carina i bez kvota. Nadam se da Johnson čini što je obećao – rekao je Luksemburžanin Asselborn.

Iako se očekivalo da bi jučerašnji dan mogao ponuditi šansu da se pregovori o budućim odnosima završe, i da se sporazum užurbano stigne ratificirati u parlamentima do kraja ovog mjeseca, dan je započeo prilično tmurnim brifingom Michela Barniera, glavnog europskog pregovarača za Brexit, stalnim predstavnicima 27 država članica u Vijeću EU. Barnier im je prenio da, unatoč intenzivnim naporima tijekom vikenda, ti pregovori nisu tako blizu dovršetku i da je vrlo mala mogućnost za napredak do kraja jučerašnjeg dana. Osjećaj hitnosti stvara i procjena da bi kraj ovoga tjedna mogao biti zaista krajnji rok za dogovor, odnosno da svako daljnje kašnjenje neminovno vodi prema tzv. “no-deal” scenariju, bez sporazuma, prema neuređenim, kaotičnim odnosima od 1. siječnja. Michel Barnier čak je označio srijedu, sutrašnji dan, kao krajnji rok nakon kojega više nema ni vremena ni smisla pregovarati.

– Volio bih da mogu prenijeti pozitivnije vijesti, ali u ovom trenutku pregovori se čine blokiranima jer još postoje prepreke – izjavio je irski ministar vanjskih poslova Simon Coveney.

– Vremena je očito vrlo malo i u posljednjoj smo fazi, ali mi smo spremni pregovarati do posljednjeg časa ako smatramo da je dogovor još uvijek moguć – rekao je glasnogovornik britanske vlade koji je brifirao novinare u Londonu.

Britanski premijer Boris Johnson i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen planirali su kasno poslijepodne, nakon završetka ovog izdanja, još jedan telefonski razgovor kojim pokušavaju deblokirati pregovore. Jedan takav telefonski razgovor imali su tijekom vikenda. Najspornije točke su ribarstvo i tzv. “level playing field”, zahtjev Europske unije da Britanci, u zamjenu za pristup jedinstvenom europskom tržištu, nastave usklađivati svoje zakone s europskima u onom dijelu koji se tiče tržišnog natjecanja, zaštite okoliša i drugih područja. EU na tome inzistira jer ne želi da Britanci postanu nelojalna konkurencija jedinstvenom tržištu. Europska unija želi da pravila tržišne utakmice nastave biti pisana manje-više jednako za sve. Britanci ne pokazuju dovoljno jasna jamstva da su spremni na to, a provokativnim potezima, poput pisanja zakona koji bi kršio obveze koje je Ujedinjeno Kraljevstvo ranije preuzelo u sporazumu o razdruživanju s EU, smanjuju svoju vjerodostojnost.

Taj provokativan potez jedan je laburistički član Doma lordova, Andrew Adonis, na Twitteru opisao ovim riječima: “Johnson traži od parlamenta da iz temelja prekrši posljednji sporazum s EU, a istog dana pokušava s EU dogovoriti novi sporazum. Idiot”.

Berlin i Pariz sve bliže

Tijekom vikenda približili su se stavovi Francuske i Njemačke, koje su unutar EU do vikenda bile na ponešto različitim pozicijama jer je Francuska željela da se EU oštrije postavi prema Londonu u samom finišu pregovora, dok je Njemačka ostavljala dojam opreznosti i blažeg pristupa. Berlin i Pariz našli su se na zajedničkom stavu, koji izlazi u susret Londonu, ali samo do određene točke: kažu da se u budućim odnosima može tolerirati različitost u regulatornim standardima, ali samo do određene mjere, nakon koje, ako se standardi previše razlikuju, stupaju na snagu korektivne mjere. Tako je barem sve to opisala francuska ministrica Clément Beaune