Poslala mu više od 2000 poruka i 300 mailova u kojima je navodila: Ti si Isus, ja Marija i Bog kaže da smo stvoreni jedno za drugo

- Ona i ja smo se upoznali 2003. ili 2004. preko prijatelja u Njemačkoj. Koji dan nakon tog upoznavanja, ponovo smo se vidjeli i stupili smo u intimni odnos. Dva dana nakon toga, ona mi je kazala da ćemo nas dvoje biti zajedno jer joj je Bog tako rekao. Govorila je da smo mi stvoreni jedno za drugo te da ću biti s njom ili nikim drugim. Kazao sam joj da ja nemam takve osjećaje prema njoj, a onda... U to sam vrijeme živio u Njemačkoj, a ona mi je nakon toga razgovora počela slati poruke, zvati me, maltretirati me, prilaziti na javnim mjestima... Jedno je vrijeme to prestalo, a kada sam se 2018. preselio u Hrvatsku, nekako je došla do mog broja. Pretpostavljam da je broj našla na info pultu nekog događaja jer se bavim organizacijom raznih događaja. Tražio sam preko odvjetnice zabranu kontakata jer je počela spominjati moju djecu, obitelj, suprugu, a počela je maltretirati i moje suradnike. Pretpostavljam da je preko društvenim mreža doznala što mi se događa u životu, a to je trajalo od 2018. do 2023., kada sam na policiji dao izjavu, vezano za kaznenu prijavu koju sam podnio protiv nje.

U tom periodu ona mi je valjda poslala 5000 poruka, mejlova, poziva na koje nisam odgovarao.... nekad je bilo i po 30 poruka i poziva dnevno, a dok sam živio u Njemačkoj mijenjao sam brojeve telefona. Po povratku u Hrvatsku nisam mijenjao brojeve, no ona je. Znao sam da je to ona, jer bi bilo jako puno poruka, u njima se spominjao Bog, govorila je da je ona Marija, a ja Isus, da nam je suđeno da budemo zajedno.... Blokirao sam najmanje šest brojeva s kojih me kontaktirala, a zbog svega toga osjećam uznemirenost - iskazivao je muškarac, koji je godinama bio žrtva nametljivog ponašanja.

Njegova 50-godišnja progoniteljica je zbog toga 27. prosinaca 2022. bila uvjetno osuđena. Tada ju se teretilo da ga je bombardirala pozivima i porukama, od 1. ožujka do 9. kolovoza 2018. No činjenica da je već bila osuđena zbog nametljivog ponašanja očito nije na nju utjecala, pa je ponovo optužena za isto djelo. Ovaj put ju se tereti da je od rujna 2020. do 28. travnja 2024. žrtvi, koja s njom nije željela nikakav kontakt poslala oko 2000 poruka i preko 300 mejlova u kojima mu je slala razne fotografije, pisala mu je da je on Isus, ona Marija, da Bog sve vidi.... Nadalje molila ga je za oprost, a iako joj žrtva nije odgovarala ni na poruke ni na pozive, ona mu je pisala da želi osvetu, da trebaju umrijeti u vražjem klubu, da on mora umrijeti pomalo jer je izdajnička svinja....

POVEZANI ČLANCI:

Zbog svega toga optužena je za nametljivo ponašanje te tužiteljstvo traži da ju se osudi na 10 mjeseci zatvora. Traže i da joj se na pet godina zabrani prilazak žrtvi te da joj zabrane da ga uhodi. Optužena 50-godišnjakinja uje u svoj obrani negirala krivnju, a tvrdila je i da je žrtva i njegova djevojka napadaju preko interneta. No njezine tvrdnje demantiraju preslike tisuća neodgovornih poziva, kao i preslike tisuća fotografija, mejlova i poruka koje je slala žrtvi.

>> FOTO Apokaliptični prizori diljem Europe: Rijeke se izlijevaju, gradovi tonu pod vodom, a povijesne poplave odnose živote