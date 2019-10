Posao od 380 milijuna kuna: Odbijena žalba Kineza, HAC ide u novi natječaj

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Dkom) odbacila je žalbu kineske kompanije Sinohydro Corporation Limited na odluku Hrvatskih autocesta o poništenju javnog nadmetanja za izgradnju poddionice Beli Manastir – most Drava, autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj.

Nakon odluke Dkoma HAC sad može ponovno raspisati javno nadmetanje za izgradnju te poddionice, a iz te cestarske tvrtke poručuju da će to učiniti uskoro. Na natječaj za izgradnju tih 17,5 kilometara autoceste na koridoru Vc bile su stigle tri ponude. Procijenjena vrijednost radova bila je 380 milijuna kuna bez PDV-a, a dvije ponude bile su iznad tog iznosa.

Ponuda tvrtke Integral Inženjering iz BiH jedina je bila ispod te procijenjene vrijednosti – 359,1 milijun kuna. Sinohydro je ponudio da će taj posao odraditi za 416,1 milijun kuna, a zajednica ponuditelja Osijek-Koteksa, Gravije, Cestorada i PZC-a Brod za 446,1 milijun kuna. U HAC-u su nakon pregleda i ocjene ponuda donijeli odluku o odabiru ponude Integrala, no tvrtka iz BiH naglo je odustala od tog posla.

Naime, na zahtjev HAC-a nisu produljili rok za valjanost ponude i bankarsko jamstvo. Kinezi i konzorcij hrvatskih tvrtki produljili su i valjanost svojih ponuda i bankarskog jamstva.

No s obzirom na to da su njihove ponude bile iznad procijenjene vrijednosti radova, u HAC-u su se odlučili na poništenje natječaja i raspisivanje novog s istom procijenjenom vrijednosti. Pri tome su računali da će Dkom odbaciti moguće žalbe na takvu odluku jer Sinohyidro i konzorcij koji predvodi Osijek-Koteks neće imati pravne osnove za žalbu s obzirom na to da su njihove ponude iznad procijenjene vrijednosti radova.

Dkom je žalbu Kineza upravo i odbacio zbog nedostatka pravnog interesa. Sinohydro je u svojoj žalbi tako naveo da je HAC u trenutku donošenja odluke o poništenju natječaja imao na raspolaganju dodatna sredstva i da je stoga mogao donijeti odluku o odabiru. Pri tome su se pozvali na Plan nabave HAC-a u kojem je smanjen predviđeni trošak sanacije asfalta na autocesti Zagreb – Goričan sa 167 na 125 milijuna kuna. Stoga su Kinezi zaključili da je HAC time oslobodio 42 milijuna kuna koja je mogao osigurati kao dodatna sredstva za natječaj na koridou Vc!?

U Dkomu su pak zaključili da je HAC kinesku ponudu ocijenio neprihvatljivom jer cijenom prelazi procijenjenu vrijednost radova koja je iznosila 380 milijuna kuna. Komisija je u svojoj odluci navela da Sinohydro u žalbi nije osporavao razloge odbijanja svoje ponude pa tako nema ni pravni interes za podnošenje te žalbe.

Hrvatska na svom dijelu koridora Vc, od ukupno 90 kilometara, mora još sagraditi 17,5 kilometara od mosta Drava do Belog Manastira te još pet kilometara od Belog Manastira do mađarske granice, koji su u projektiranju.