Porezna uputila važan poziv poreznim obveznicima

Porezna uprava poziva sve porezne obveznike da prijavljuju, obračunavaju i plaćaju propisane porezne obveze sukladno zakonima kojima se regulira određena vrsta poreza odnosno doprinosa, te da kroz pristup 'dobrovoljnog ispravka prijava' sami prijave ili isprave uočene greške, stoji na stranicama Porezne uprave.

Podsjećaju porezne obveznike da ako žele surađivati s poreznim obveznicima iz EU (putničke agencije, platforme za oglašavanje, platforme za pružanje usluga i sl.), dužni su 15 dana prije početka primanja usluge zatražiti PDV identifikacijski broj.

Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

"Samom dodjelom PDV identifikacijskog broja, rezident – porezni obveznik Republike Hrvatske (iznajmljivač, dostavljač, prijevoznik i sl.) ne upisuje se u registar obveznika PDV-a. Porezni obveznik iz EU na obavljenu uslugu neće obračunati PDV već to mora učiniti rezident - porezni obveznik Republike Hrvatske (iznajmljivač, dostavljač, prijevoznik i sl.). Ukoliko poslujete isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja (izvan EU) niste u obvezi zatražiti PDV identifikacijski broj, ali na primljenu uslugu morate obračunati i platiti hrvatski PDV", kažu iz Porezne.

Porezni obveznici iz Republike Hrvatske koji surađuju s poreznim obveznicima iz EU predaju elektroničkim putem obrazac PDV i obrazac PDV-S, dok porezni obveznici koji surađuju isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja obrazac PDV mogu podnijeti u papirnatom obliku te ne podnose obrazac PDV-S.

Na primljenu uslugu potrebno je obračunati hrvatski PDV po stopi od 25%. Obrazac PDV i Obrazac PDV-S treba podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojima je usluga primljena. Obrasci s nulom se ne podnose. Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja veljače za siječanj), upozoravaju.

