‘Ne tražimo novac poreznih obveznika, nego pomoć u banci’

Tvornice radnicima - piše na golemom muralu površine oko 80 četvornih metara na zidu tvornice Itas-Prvomajska u Ivancu. Mural s lentom vremena na kojoj su označeni datumi događaja poput rušenja zida, zauzimanja tvornice i štrajka glađu iz 2005., otkriven je na prigodnoj svečanosti u svibnju 2015. kako bi buduće generacije podsjećao na desetu godišnjicu legendarne borbe radnika za tvornicu, ono kad su itasovci preuzeli tvrtku i postali primjer “radničkog samoupravljanja 21. stoljeća”. Danas kao radnici i suvlasnici traže pomoć države jer im je blokiran račun na oko 900.000 kuna, što u pitanje dovodi nastavak proizvodnje i opstanak tvrtke sa 160 zaposlenih.

Jedan od ključnih datuma u tom poduzeću za proizvodnju alatnih strojeva mogao bi biti i današnji dan jer će delegacija radnika i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u HBOR-u danas pokušati pronaći izlaz iz krize.

– Radimo sve da deblokiramo račun. Blokada iznosi oko 900.000 kuna i pokušavamo s dobavljačima, bankom i komunalnim poduzećem raščistiti situaciju. Teško možemo bilo što drugo raditi s blokiranim računom... – žali se izvršni direktor Dragutin Varga, koji nakon iznenadnog odlaska glavnog direktora u prosincu prošle godine, upravlja tvrtkom.

Ide se u HBOR...

– Da, umoran sam, od 20. prosinca, kad su počeli problemi, nisam normalno prespavao noć. Veliki je ovo stres, ne znate nikad što će vas dočekati idući dan. To je samoubilački rat, ali moramo se s time nositi ako želimo tvornicu ostaviti mlađim naraštajima. U tome je i bit. Ja neću tvornicu odnijeti sa sobom, ostat će tu – dodaje Varga, kojeg su radnici prozvali Che Guevargom jer se bori za njihova prava, ispočetka kao sindikalist, a potom i kao jedan od direktora.

Pod sadašnjim imenom tvrtka radi od 2007. godine, nastala je na temeljima Metalske zanatske radnje iz 1960. Problemi počinju početkom 90-ih godina pretvorbom i privatizacijom. Tvrtka se dobro razvijala do 2001. godine kad većinski paket dionica dolazi u ruke obitelji Brezovec, koja 2003. godine osniva tvrtku kćer pod nazivom Itas nova d.o.o., s istim sjedištem, istom djelatnošću i upravom kao i Itas. Poslovi se iz Itasa znatnim dijelom prebacuju na novu tvrtku, a kad su vlasnici odlučili prodati nekretnine i pokretnine, radnici su se pobunili.

Trgovački sud u Varaždinu 2005. godine zaključuje da Itas ima uvjete za stečaj, rasprodaju imovine i namirenje vjerovnika, među kojima su i radnici, koji su se pod vodstvom sindikalista Dragutina Varge organizirali i krenuli u akciju. Srušen je zid između dviju tvrtki koji su podigli bivši vlasnici. Dvije godine poslije radnici samoupravljači otvorili su novu tvrtku s današnjim imenom. Sve je izgledalo idilično, a onda su se prije dva mjeseca pojavile napukline, koje su prije tjedan dana ozbiljno narušile statiku poduzeća.

Banka i komunalac iz Ivanca blokirali su im račun, a radnici nisu dobili plaću za prosinac. Vodstvo tvrtke sastalo se ministrom gospodarstva, poduzetništva i obrta Darkom Horvatom tražeći pomoć. No, kako država ne može spašavati privatna poduzeća, traži se neki drugi model. Ide se u HBOR. Varga kaže da mu jako smeta kad se ističe da su privatna tvrtka i da država zato ne može izravno intervenirati.

– Kad dođe neki strani investitor, s kakvim on zahtjevima dođe? Veli: “Dajte mi zemljište, dajte mi infrastrukturu, dajte mi ovo, oslobodite me svih davanja na ne znam koliko godina.” Nije li i to pomaganje privatnom poduzeću? A nas, zato što smo radničko dioničarstvo, svrstavaju u nekakav samoupravni socijalizam. Mi nemamo jednog vlasnika, nego više od 350. To nije spašavanje privatne tvrtke, nego radnih mjesta. Ako se ta radna mjesta spase, država će i dalje imati korist. U ovih 13 godina koliko tvrtka postoji, samo iz plaća smo u državni proračun uplatili više od 60 milijuna kuna – ogorčeno će Varga.

Situacija u Itasu-Prvomajskoj je složena. Neslužbeno se u Ivancu govori da je dug veći od 900.000 kuna koje spominje Varga. Kažu da je problem u tome što nije odvojena upravljačka struktura od vlasničke, po onoj “puno gazdi, kilavo...”

Kako dati otkaz suvlasniku

U gradu se govori da su radnici kao vlasnici otjerali četiri direktora, da Varga nema kvalifikacije za vođenje tvrtke, da se odbija restrukturiranje i otpuštanje dijela radnika. No, kako dati otkaz radniku koji je ujedno i suvlasnik?

– Vlasnička struktura nema nikakve veze s odgovornošću menadžmenta. Ne može radnik samo tako reći da mu se danas ne da raditi, i da mu nitko ništa ne može jer je suvlasnik. Svaki suvlasnik može jedanput godišnje svoje zahtjeve rješavati na skupštini dioničara, kao i u svakom normalnom dioničkom društvu. Radnici biraju menadžment i, ako vide da ne radi dobro, nije li onda logično da se direktor promijeni? Nismo ih mijenjali zato što su dobro radili – uzvraća Varga i ističe da ne traže da im se nešto pokloni.

– Ne želimo novac poreznih obveznika. Tražimo samo da nam se omogući da preko banke riješimo trenutačnu blokadu, a to će puno lakše ići ako nam Ministarstvo pomogne. Ne daju, istina, jamstva privatnim tvrtkama, a imaju li neki drugi mehanizam, ne znam. No, hajde idemo spasiti 160 radnih mjesta, na bilo koji način i kako god to nazvali – zaključuje.