Porečka udruga SOS Šape hitno treba lijek za liječenje srčanog crva

Vita, Leona i Luki štićenici su porečke Udruge SOS Šape. Vlasnici su ih zanemarivali, nisu ih hranili, a o zaštiti protiv buha i drugih nametnika nikad im nije pala na pamet, vjerojatno nisu ni znali što je to.

Vitu su Šapice spasile s lanca, živjela je tako devet godina. Sve što je imala bila je mala metalna bačva u kojoj se sakupljala kiša, lanac koji se stalno zapetljavao i ponekad malo hrane. Našli su je mršavu, promrzlu i bolesnu. Unatoč svemu, bila je vesela, mahala repom, čak joj se i veterinarka sviđala. Vita je, zbog nebrige vlasnika, zaražena srčanim crvom. Jednako kao i Leona, koju unatoč tome već čekaju u njezinom novom domu. I šarmer Luki ima dom, ali i srčanog crva.

– Srčani crv prisutan je u krajevima u kojima caruju zaraženi papatači, u Istri oko rijeke Mirne, sve do Buzeta. Ali šire se i dalje pa svake godine imamo sve više inficiranih. Otkrivamo to testom CANIV-4 koji redovno radimo na svim našim štićenicima, kako bismo bili sigurni da zdravi idu u novi dom. Immiticide, lijek kojim smo već nekoliko pasa uspješno izliječili, nabavljali smo u ljekarni u Trstu ali više ga nemaju. Nema ga ni na mnogim drugim mjestima koja smo zvali. Iako je skup, plaćali smo ga gotovo 300 eura, a dostatan je za jednu terapiju za jednog psa, nije nam to važno. Samo nam je važno pomoći našim šapicama – kažu volonteri porečke Udruge. Pozivaju sve vlasnike da zaštite svoje ljubimce od te napasti, jer liječenje je teško, riskantno, a uz to puno košta.

Ulažu volonteri velike napore da pronađu lijek i sigurno će uspjeti, jer pomaže im puno ljudi. Pomoći im možete i vi, javite ako znate gdje pronaći lijek, a novčanu pomoć za lijek možete uplati na račun Udruge za zaštitu životinja SOS šape, Poreč, IBAN HR7923400091110911871. Dodatne informacije možete pronaći i na njihovoj Facebook stranici.