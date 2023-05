Poplave i u Zagorju: Voda odnijela most u Donjoj Stubici, odronio se dio ceste kod Marije Bistrice

Poplave na ulicama nisu zaobišli ni mještani na području Krapinsko-zagorske županije, na kojoj je tijekom poslijepodneva više građana dojavilo kako je došlo do problema. Naime, Facebook stranica Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija ovog je utorka objavila više fotografija koje prikazuju razmjere šteta koje su nastale na prometnicama.

Jedna od njih je i cesta u Gornjem Oroslavju koja vodi prema Andraševcu, a koja je zbog količine vode postala neprohodna. Isto je i na području Gušakovca kod Marije Bistrice, a na potezu od Očure prema Radoboju izlio se potok. Na području Vukšineca u Donjoj Stubici voda je odnijela i manji pješački most koji je bio sagrađen, a snimljen je i trenutak kada je do toga došlo. Riječ je o privremenom drvenom mostu za pješake, a koji je privremeno rješenje jer se na toj lokaciji radi novi most.

Nešto prije 19 sati je došlo i do propadanja ceste u Globočecu kod Marije Bistrice. ''Cijela cesta propala je u jarak'', objavljeno je. Prema informacijama iz tamošnje Županijske uprave za ceste zbog aktivacije novonastalog klizišta Globočec u duljini od otprilike 50 metara cesta je zatvorena za promet svih vozila. Riječ je o županijskoj cesti Ž2221 između Marije Bistrice i Zagrebačke županije. Osiguran je i obilazni pravac za vozila do pet tona Gornje Orešje – Jertovec – Konjščina – Sušobreg – Poljanica Bistrička – Marija Bistrica i obratno. Obilazni pravac za teretna vozila mase veće od pet tona ukupne mase je državna cesta D540, državna cesta D24 i državna cesta D29 na relaciji Bedenica – Konjščina – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica.

Pojedini dijelovi Krapine imaju problema u opskrbi s električnom energijom. Naime, zbog jakog vjetra srušeno je nekoliko stabala koja su prilikom pada potrgala električne vodove. Ekipe HEP-a su na terenu i otklanjaju kvarove.

