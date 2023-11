Ponuda poslova: Traže se radnici za obrađivanje dijelova aviona

Elmont, elektro obrt zapošljava Električara (m/ž). Posao se obavlja u Europi. Bave se elektroinstalacijskim radovima i montažom elektro-opreme te posluju u različitim državama Europske Unije. U opisu posla se nalazi rad na projektima te polaganje kablova i izrada kabelskih kanalica. Prijavite se do 18.11.2023. putem linka.

Makro 5 Gradnje d.o.o. zapošljava na pozicijama: Obračunski inženjer (m/ž), Voditelj radova 1 / građevinski inženjer (m/ž), Voditelj gradilišta (m/ž), Administrativni referent / Tajnik (m/ž), Vozač kamiona - C kategorija (m/ž). Mjesto rada je Dubrovnik. Nude mogućnost stalnog radnog odnosa. Prijavite se na linku do 06.12.2023.

Adecco Hrvatska d.o.o. zapošljava na poziciji Asistent u prodaji (m/ž). U opisu posla se nalazi priprema i izrada komercijalnih dokumenata (ponuda, potvrda narudžbe, račun). Za ovaj je posao potrebna SSS/VŠS tehničkog ili ekonomskog smjera te poznavanje MS Office i Google Workspace paketa. Mjesto rada je Zagreb - Sesvete. Prijaviti se možete putem brze prijave do 23.11.2023.

Manpower traži Savjetnika u prodaji (m/ž) u Rijeci, Dubrovniku, Splitu i Karlovcu. U opisu posla se nalazi odgovaranje na upite korisnika u prodajnom prostoru. Pogodnosti ovog posla su fiksna plaća i motivirajući varijabilni dio plaće sukladno ostvarenim rezultatima te MultiSport kartica uz subvencioniranu cijenu, božićnicu i poklone za djecu. Prijavite se do 29.11.2023. putem linka.

VEZANI ČLANCI

FACC Solutions Croatia d.o.o. zapošljava Proizvodnog radnika – Operatera pripreme površine / Montera / Lakirera (m/ž). Mjesto rada je Jakovlje. Osoba na ovoj poziciji ručno obrađuje unutarnje i vanjske dijelove aviona. Traže zainteresirane kandidate koji žele naučiti raditi u proizvodnji visokokvalitetnih aviodijelova kroz kvalitetnu edukaciju s ciljem dugoročne suradnje. Prijave se zaprimaju na linku. Možete se prijaviti do 05.12.2023.

Sunce Hoteli d.o.o. / Bluesun zapošljava na pozicijama Stručni suradnik u računovodstvu (m/ž), Korporativni voditelj odjela namještaja (m/ž) i Korporativni Chef (m/ž) na nekoliko lokacija. Poslodavac nudi dodatne pogodnosti (mjesečne nagrade, božićnica, naknada za prijevoz, topli obroci i ostali benefiti). Prijaviti se možete na linku do 30.11.2023.

B for Business d.o.o. zapošljava Radnika na povratu robe i etiketiranju (m/ž). Ovaj se posao obavlja u Zagrebu. U opisu posla se nalazi zaprimanje kutija s robom za razvrstavanje te skeniranje zaprimljene i razvrstane robe. Nude plaćen prijevoz i mogućnost ostvarivanja bonusa u skladu sa normama. Prijaviti se možete do 15.12.2023. kroz brzu prijavu.

MySeaTime Yachtcharter d.o.o. zapošljava Pomoćnog djelatnika u charter bazi (m/ž) u Segetu Donjem. U opisu posla je čišćenje i/ili pranje plovila, sitni popravci prema uputama i check in/out. Poslodavac nudi isplatu putnih troškova. Prethodno znanje nije potrebno. Prijavite se putem linka do 09.12.2023.

VEZANI ČLANCI

Konzum Plus d.o.o. zapošljava Vozača C kategorije (m/ž) u Poreču, Rijeci i Zagrebu. Opis posla je utovar i istovar robe te dostava robe do Konzum prodavaonica. Poslodavac će pružiti Popust za zaposlenike, jubilarne nagrade te mnoge druge novčane i nenovčane benefite. Prijavite se putem linka do 18.11.2023.

Globalna hrana d.o.o. / McDonald's zapošljava na poziciji Radnik u restoranu - student (m/ž) na više lokacija. Traže fleksibilne, odgovorne i otvorene kandidate koji vole usvajati nova znanja i vještine. Prijavite se putem linka do 30.11.2023.