Policijski ronioci pretražuju dno mora kod Novigrada gdje je lociran signal mobitela

Potraga za dvojicom ribara iz Umaga, koji su isplovili u utorak po nevremenu, do srijede navečer, nažalost, nije imala nikakvih pomaka iako su sve službe aktivno uključene u potragu.

– U četvrtak ujutro krenuli smo na dva područja pretraživanja. Uključile su se dvije brodice pulske kapetanije koje pretražuju na poziciji gdje je zadnji put lociran mobitel nestalih ribara, u utorak u 6.28 sati. Obalna straža i riječka kapetanija pretražuju južno, a uključena je i talijanska strana, nakon što je u srijedu navečer na ehosonderu policijskog broda uočeno nešto što bi moglo biti na dnu pozicije gdje je zadnji puta lociran mobitel nestalih ribara – kazala je Dolores Brenko Škerjanc, lučka kapetanica Pule.

Zbog tih novih smjernica u potrazi lučka je kapetanica kazala da su u novoj akciji angažirani ronioci specijalne policije iz Pule, koji su tijekom dana pretraživali morsko dno na mjestu gdje je ehosonder registrirao nešto na dnu mora.

– Riječ je o poziciji oko deset milja od Novigrada, a dubina je 27,7 metara. Na lokaciji su i policijski brod s njihovim roniocima, a potporu daju ronioci Istarske županije, kao i dvije brodice pulske Lučke kapetanije. Ne znamo što je dolje, ne možemo nagađati, kada ronioci izvide, znat ćemo više i obavijestiti javnost. Nadamo se da ćemo, bez obzira na to što bi moglo biti na dnu mora, pronaći ribare žive na našoj ili talijanskoj strani obale – dodala je D. Brenko Škerjanc. Zahvalila je Ini, koja je također pomogla brodom koji su angažirali i čiji su djelatnici također na istoj lokaciji uočili nešto na dnu mora.

Podsjetimo, u utorak su u istarskom akvatoriju nestala dvojica iskusnih ribara iz Umaga koji su isplovili prema Poreču oko 03.30 sati ujutro unatoč lošem vremenu. Potraga za njima i njihovom plastičnom bijelom brodicom dugom 7,5 metara pokrenuta je istoga dana, ali je zbog loših vremenskih uvjeta obustavljena do srijede ujutro.

U potragu su od prvoga dana uključeni brodovi Lučke kapetanije Pula, Lučke kapetanije Rijeka, policija s plovilima, kao i talijanske službe za traganje na moru, a područje je pretraživano i helikopterom. Potragom koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, a uključeno je i područje talijanskog nadzora sigurnosti plovidbe. Umaške su ribare svjedoci posljednji put vidjeli u utorak oko 10.30 sati, u to je vrijeme puhala jaka tramontana, a ribari koji su ih uočili zadnji put rekli su da je ribarica visjela na jednu stranu. S obzirom na to da se nisu vratili u predviđeno vrijeme, obitelj je njihov nestanak prijavila nadležnima, pa potraga traje od utorka poslijepodne. Do zaključenja ovog broja nije bilo novih informacija o rezultatima potrage ronilaca tijekom jučerašnjega dana.