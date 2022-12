Policija provodi akciju 'Mir i dobro': Kazne za pirotehniku i do 3980 eura

Policija od 12. prosinca do 8. siječnja provodi operativnu akciju "Mir i dobro", kako bi se upozorilo građane na opasnost od zlouporabe oružja, eksplozivnih i rasprskavajućih sredstava.

- Posljedice korištenja pirotehnike mogu biti ozbiljne i trajne, posebno kod djece. To mogu biti ozlijede oka, prstiju, šake, ruke, a nažalost u nekim slučajevima imaju za posljedicu trajni invaliditet. Stoga pozivamo sve da se suzdrže od uporabe pirotehnike. Ujedno, apeliramo na roditelje da budu odgovorni, da ne podcjenjuju zainteresiranost djece za oružje i eksplozivna sredstva. Savjetujemo da oružje i streljivo treba čuvati tako da ne bude dostupno drugima, posebice djeci – kažu u PU varaždinskoj.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe. Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se prodavati u maloprodaji tijekom cijele godine i u prodavaonicama i kioscima, i to osobama starijim od 14. godina, pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja u maloprodaji samo u prodavaonicama oružja i streljiva ili u prodavaonicama koje imaju odobrenja za prodaju pirotehničkih sredstava, osobama starijim od 18 godina i njihova uporaba dozvoljena je istima u razdoblju od 27. prosinca do 01. siječnja. Naposljetku, uporaba pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3, T1 i P1 zabranjena je u zatvorenim prostorijama, na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba i u razdoblju od 2. siječnja do 26. prosinca, osim u slučajevima uz odobrenje MUP-a.

- Za prekršaj nedozvoljene uporabe pirotehničkih sredstava kazniti će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 600 do 1990 eura. Ujedno, novčanom kaznom u iznosu od 130 do 390 eura kaznit će se zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva. Za prekršaje nedozvoljene prodaje pirotehničkih sredstava propisana je novčana kazna za pravnu osobu u iznosu od 1320 do 3980 eura. Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira propisano je da će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora zbog narušavanja mira i sigurnosti građana, kazniti osoba koja neovlašteno puca iz vatrenog oružja, pali rakete ili sličan eksplozivan, odnosno zapaljiv materijal – ističu u PU varaždinskoj.

Roditelj ili staratelj, čije dijete ili štićenik učini prekršaj utvrđen Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira ili propisima donesenim na temelju tog Zakona te ako je prekršaj posljedica lošeg odgoja ili zanemarivanja nadzora nad djetetom, kaznit će se novčanom kaznom. Kazneni zakon za počinitelje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom predviđa zatvorsku kaznu od šest mjeseci do pet godina. U slučajevima kad je ovim kaznenim djelom prouzročena teška tjelesna ozljeda ili smrt neke osobe ili imovinska šteta velikih razmjera, predviđa se kazna zatvora od jedne do 15 godina. Zakon predviđa i kazne za nedopušteno držanje oružja i eksplozivnih tvari, za što se može dobiti kazna zatvora do pet godina.