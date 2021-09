Policija nakon 16 godina razriješila pokušaj ubojstva: 'Ubojica je mislio da sam ja mrtav'

Policija je u suradnji s njemačkom i BiH policijom dovršila višegodišnju istragu nad 52-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine te 61-godišnjim državljaninom Republike Slovenije. Njih se sumnjiči da su oni pokušali ubiti 60-godišnjaka i to prije 16 godina.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Velikoj Gorici, a u suradnji s policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije iz Ravnateljstva policije te uz međunarodnu policijsku suradnju s policijskim službenicima Savezne Republike Njemačke te Bosne i Hercegovine, dovršili su višegodišnje kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine te 61-godišnjim državljaninom Republike Slovenije zbog sumnje da su počinili kazneno djelo “Ubojstvo” u pokušaju na štetu 60-godišnjaka prije 16 godina.



Sumnja se da su 6. srpnja 2005. godine oko 8 sati u Zagrebu u Ulici Vajdin Vijenac, zajedno i dogovorno prema unaprijed stvorenoj namjeri da usmrte 60-godišnjaka, došli ispred stana na šestom katu stambene zgrade, u kojem je oštećeni u to vrijeme stanovao, čekajući trenutak njegovog izlaska. Nakon što su dočekali taj trenutak, uz uporabu tjelesne snage i uz prijetnju vatrenim oružjem, osumnjičeni su oštećenog ugurali natrag u stan, srušili na tlo i udarali ga rukama i nogama po tijelu. Potom je, sumnja se, osumnjičeni 52-godišnjak najvjerojatnije iz automatskog pištolja s prigušivačem, ispalio jedan hitac u glavu oštećenog i teško ga ozlijedio te su se dali u bijeg odnoseći, ujedno, sa sobom i torbicu oštećenog u kojoj se nalazio novac uz dokumente", navodi se u priopćenju.

Muškarac (52) osumnjičen za ubojstvo početkom rujna ove godine izručen je u Saveznu Republiku Njemačku gdje je osumnjičen zbog drugog teškog kaznenog djela, dok je osumnjičeni slovenski državljanin trenutno nedostupan.

Protiv njih dvojice je podneseno posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

'Ubojica je mislio da sam mrtav'

Žrtva je poduzetnik iz Banja Luke Ljubomir Gladović kojem je ranije spomenuti dvojic pucao u usta, ukrao torbicu s dokumentima i ostavili ga misleći kako je mrtav, piše Jutarnj list.

Gladović je u kasnijim medijskim istupima za naručivanje njegova ubojstva optužio Budimira Stankovića, kuma Milorada Dodika s kojim je došao u poslovni sukob. On je 2014. je dao intervju poznatom bosanskohercegovačkom novinaru Slobodanu Vaskoviću u kojem je opisao pokušaj ubojstva, kao i ranije događaje koji su prethodili zločinu.

- Stavio sam torbicu s dokumentima na rame. Bilo je i nekih 1500 maraka, možda ako se pretvori u eure taj iznos. Krenuo sam napraviti servis na autu. Po izlasku iz stana, izašao sam normalno, a na 3 metra su me čekala dvojica naoružanih ljudi s pištoljima i prigušivačem. I oni su tada nešto viknuli na mene što nije trebalo. Ja sam pokušao pobjeći u stan, ali oni su išli za mnom. Nogom me jedan gurnuo i pravo do kuhinje. Prošao sam hodnik, došao u kuhinju i u momentu sam se našao na koljenima. Oči u oči sa plaćenim ubojicom koji mi je pucao u glavu. Pucano je jedanput i krv se razlila po cijelome tijelu. Ubojica je mislio da sam ja mrtav. Metak mi je ušao iznad gornje usne, izbio mi pet zuba, prošao kroz jezik i zadržao se na vratu. Jezik mi je bio rascijepljen, dijelom mi je i grlo bilo zahvaćeno. I imao sam sreću da sam tada bio u Zagrebu i odvezen sam na Hitnu pa dalje u bolnicu Dubrava gdje sam zahvaljujući vrhunskim stručnjacima prošao dobro – ispričao je Gladović.

Upitan kako je reagirala hrvatska policija, Gladović kaže da im je odmah rekao: "Ubojica nije iz Hrvatske, ovo nema veze s Hrvatskom već su to bili ljudi iz Bosne. Iza ovoga stoje Vojislav Janjoš i Budimir Stanković vezano za firmu Trgoprodaja".

