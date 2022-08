Policajci ga tražili osobnu iskaznicu, a on im pokušao pobjeći - plivajući!?

U rubriku vjerovali ili ne spada priča koja dolazi s Krka u kojoj je policija lovila bjegunca koji im je pokušao pobjeći - plivajući!?

Sve je počelo 23. kolovoza kada je policija prišla 32-godišnjaku i zatražila ga dokumente. Ne zna se je li bila riječ o redovnoj kontroli ili su policajci ciljano tražili 32-godišnjaka da im pokaže dokumente. Bilo kako bilo, on je prvo počeo bježati pa su policajci potrčali za njim ne bi li ga dostigli.

No u jednom trenutku 32-godišnjak je skočio u more te je pokušao pobjeći plivajući prema drugom kraju lučice. Policajci vjerojatno nisu mogli vjerovati što vide, no brzo su se snašli. Uz pomoć građana u čiju su barku uskočili, krenuli su prema 32-godišnjaku. Sustigli su ga i izvukli iz mora.

On im se tada predstavio, kazao je da je slovenski državljanin te im je dao na uvid osobnu iskaznicu. Koja je bila krivotvorena, ispostavilo se tijekom kriminalističkog istraživanja koje je provedeno nakon što je priveden u postaju u Krku. Što je vjerojatno bio razlog zašto je pokušao pobjeći policajcima na doista nesvakidašnji način.

Utvrđeno je i da se on lažno predstavlja te da je za njim raspisano više potraga u kojima se navodi da ga se treba uhititi. Sada je osumnjičen za krivotvorenje isprava, a kada je policija završila s njim odveden je u zagrebački zatvor u Remetincu.

