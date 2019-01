Policajac postao hit na internetu i to zbog svog imena

Jedan policajac se pojavio u posebnom programu britanske ITV televizije u kojem je pričao o utjecaju smanjenja proračuna na lokalne policijske snage. Iako je ova teme vrlo ozbiljna, gledatelji su ostali u čudu gledajući u ime mladog policajca.

Pisalo je Rob Banks, i da, to je njegovo pravo ime. ( naime, Rob Banks u prijevodu 'pljačkaš banke').

Snimka mladog policajca preplavila je društvene mreže i postala hit.

Brojni korisnici društvenih mreža napisali su duhovite dosjetke o 'smiješnom imenu' policajca Banksa.

