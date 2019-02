Policajac na maškarama napao mještanina i razbio mu čašu o glavu

Na maškaranoj zabavi u Vrbniku na Krku u subotu je u ranim jutarnjim satima došlo do incidenta. Okončan je razbijenom glavom jednog od mještanina, a ozljede mu je, doznaje Novi list, nanio policajac u civilu i to udarajući ga staklenom čašom.

Događaj nije još službeno potvrdila Policijska uprava primorsko goranska.

O događaju svjedoči I. V. (podaci poznati redakciji), koji je ispričao kako je na lokalnu zabavu u Vrbniku stiglo nekoliko djelatnika policijske postaje Krk u civilu. Nakon nekog vremena došlo je do sukoba koji je, prepričava sugovornik, okončano razbijanjem staklene čaše na glavi jednog mještanina, koji je za to zaradio desetak šavova. Tvrdi da je za to odgovoran upravo jedan od policajaca.

Prema neslužbenim informacijama od izvora bliskog krčkoj policiji, Novi list doznaje se kako je istina da je sukob započeo jedan njihov djelatnik, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.

Izvor negira, međutim, da je idući dan na Vrbniku policija pokušala zataškati slučaj. Naprotiv, ističe kako su razgovarali s preko trideset svjedoka i to upravo zato da bi se utvrdilo što se zapravo dogodilo. Protiv nasilnog policajca biti poduzete sve potrebne stegovne mjere.

