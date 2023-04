Pojačan promet na svim pravcima, zbog nesreća na autocestama stvorile se kilometarske kolone

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Novska i Okučani u smjeru Bregane, vozi se u koloni dugoj oko 10 km. Posljednji je dan blagdana i produženog vikenda stoga je vrlo gust promet na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i Rijeka-Zagreb u smjeru unutrašnjosti, A2 Zagreb-Macelj i A3 Bregana-Lipovac u smjeru Slovenije te na većini graničnih prijelaza s BiH. Povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac na dionici Zagrebačke obilaznice između čvora Jakuševec-čvora Kosnica u smjeru Lipovca i dionici naplatna postaja Zagreb istok-čvor Križ u smjeru Lipovca započinju u utorak veliki radovi . Zbog kompleksnosti radova i gustoće prometa promet će na na tom dijelu autoceste A3 za vrijeme trajanja radova biti otežan, očekuju se kolone i zastoji pa HAC preporučuje vozačima da koriste alternativne pravce. Radovi bi trebali biti završeni u roku 50 odnosno 90 dana, navodi HAC.

Stanje na granicama

Na više graničnih prijelaza sa BiH čeka se više sati. Pri ulazu u RH na GP Stara Gradiška, Jasenovac i Hrvatska Dubica čeka se po 2 sata. Na GP Dvor, Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Bogovolja, Slavonski Šamac i Svilaj čeka se od sat do sat i 30 minuta. Kod Ličkog Petrovog Sela i Kamenskog vrijeme čekanja iznosi do 30 minuta. Pri izlazu iz zemlje nema zastoja. Na prijelazu Bajakovo prilikom ulaza u RH čeka se do 30 minuta, dok kod izlaska zastoja nema. Promet kod GP Ilok teče bez smetnji. Uz to na mostu GP Pribanjci-Vinica (Slovenija) na državnoj cesti DC204 u mjestu Pribanjci zabranjen je promet za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Na GP Svilaj zbog ograničenja na BIH strani uz robe koje podliježu inspekcijskim službama, do daljnjeg neće moći prometovati robe koje podliježu trošarini. GP Dvor i Vitaljina otvoreni su samo za promet putnika i osobnih vozila. Na GP Gunja zbog nestabilnosti mosta zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse.

