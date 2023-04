Putujete za Uskrs? Oprez preko granice, goleme kazne za one koji voze previše alkohola ili mesa

Bio je to jedan od posljednjih u nizu slučajeva drakonskih kazni na granici s Hrvatskom. Vozač automobila Audi koji je krajem siječnja zaustavljen na GP Maljevac prilikom putovanja iz BiH u Hrvatsku dobio je kaznu od 540 eura zbog 6 kutija cigareta Marlboro Touch Blue. Iz Carinske uprave Republike Hrvatske potvrdili su navedeni prekršaj te obrazložili nalog koji je uručen bh. vozaču. 'Nije podnio carinsku deklaraciju za robu pod ograničenjem pri uvozu, i to 120 komada cigareta Marlboro Touch, a koja se nalazila u naslonu za ruku, osobnoj torbici i džepu hlača', objasnili su.

Budući je Uskrs sve bliže i mnogi će rodbini pa i preko granice nije nadomet da se još jednom podsjetite što sve ne smijete prenositi kako vas ne bi iznenadila golema novčana kazna za praznike. Bolje da taj novac potrošite na nekakvu finu šunkicu.

Ograničenja

Količina cigareta koja se može prenijeti iz BiH u Hrvatsku stvara nedoumice kod građana. Na snazi je novi pravilnik o oslobađanju od PDV-a i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država, u koje se ubraja i BiH. Tako sada putnici, umjesto 10 kutija cigareta , koliko su do tada mogli prenijeti bez plaćanja davanja u osobnoj prtljazi, preko granice mogu prenijeti samo dvije kutije.

Pri unosu robe u carinsko područje EU-a u osobnoj prtljazi putnika oslobađanje od uvoznih davanja odnosi se na sljedeće količine duhanskih trošarinskih proizvoda: 40 cigareta, 20 cigarillosa (pri čemu se cigarillom smatraju cigare neto težine do tri grama po komadu), 10 cigara, 50 g duhana za pušenje, 50 g grijanog duhanskog proizvoda, 10 mililitara e-tekućine te 50 g novih duhanskih proizvoda.

Novim pravilnikom RH je primijenila donju graničnu vrijednost dopuštene količine duhanskih proizvoda koja se primjenjuje u zemljama EU-a. Kad su u pitanju alkoholna pića, dopušteno je unijeti 16 litara piva, 4 litre vina te 2 litre alkoholnih pića koja imaju manje od 22 posto alkohola, odnosno jednu litru jačih alkoholnih pića. Međutim, za one koji žive u pograničnoj zoni RH i susjednih trećih država ili radnike u istim područjima vrijede još stroža pravila. Naime, njima je dopušteno prenijeti samo 25 cigareta.

Novim pravilnikom određeno je da se oslobađanje od PDV-a i trošarine odnosi na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne prelazi iznos od 2200 kuna po putniku. Za putnike mlađe od 15 godina vrijednosni limit je 1100 kuna. Brojni pušači iz pograničnoga područja , ali i iz udaljenijih mjesta, upravo su zbog nižih cijena cigareta i duhanskih proizvoda često dolazili u prekograničnu kupnju u BiH. Zbog navedenih ograničenja i strogih graničnih kontrola rizik je prevelik, a kazne preoštre da bi se preko granice nosilo više od dopuštene količine cigareta.

Meso i mlijeko zabranjeni

Spomenimo i to da uopće nije dopušteno unijeti meso i mlijeko te proizvode od mesa i mlijeka. Dopušteno je po osobi unijeti 20 kilograma svježe, sušene, kuhane, osoljene ili dimljene ribe, kozica, rakova i dagnji. Kada su u pitanju drugi proizvodi životinjskog podrijetla, poput meda, jaja, proizvoda od jaja, mesa puževa ili žabljih krakova, tu je dopušteno unijeti do 2 kg po osobi. Svježeg voća i povrća, osim krumpira, smijete unijeti do 5 kg.

