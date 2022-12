Pogledajte kalendar s kojim možete pomoći siromašnoj djeci Benina

Fotograf Saša Ćetković pet je tjedana proveo u afričkoj državi Benin, obilazeći sela, ambulante i boraveći s djecom u sirotištima, s hrvatskim misionarkama iz reda Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Iz niza fotografija, od kojih su neke i nagrađene, nastao je kalendar „Oči Afrike“ s licima djece iz njihova svakodnevna života, koji je posve različiti od naših života i života naše djece. Naime, usprkos siromaštvu i oskudici, s njihovih lica i iz njihovih očiju zrači golema radost.

„Kao fotograf sam se naputovao po mnogim zemljama, ali nikad me nitko nije tako dočekao, primio i ispratio kao ljudi i misionarke u Beninu. Iako materijalno siromašna država, Benin je bogat glazbom, plesom i osmijesima“, kaže Saša Ćetković, koji kalendar predstavlja u ponedjeljak 12. prosinca na izložbi fotografija u Fotogaleriji Dubrava u Zagrebu (Dubrava 51a). Izložba će biti otvorena do 30.12.2022., svakog radnog dana od 10 do 20 sati. Sašine predivne autorske fotografije dimenzija 50x70 cm moći ćete dobiti uz minimalnu donaciju od 500 kuna. Na otvorenju će se također poklanjati zidni kalendar dimenzija 24x30 s odabranim fotografijama.

„Sa svojih 100, 200 ili 500 kuna donacije možete učiniti mnogo za djecu Benina. Samo 100 kuna potrebno je za kupovinu platna i za šivanje školske uniforme bez koje djeca ne mogu pohađati nastavu, 250 kuna za komplet lijekova za liječenje jednog djeteta od blagog do srednje teškog oblika malarije, 500 kuna za lijekove za liječenje jednog djeteta od teškog oblika malarije“, kaže Saša Ćetković i dodaje kako svi oni koji žele direktno pomoći djeci u Beninu prilog mogu uplatiti na: Udruga za pomoć djeci Benina „Anđeosko srce“, Rim 44, 10000 Zagreb IBAN: HR0224070001100471904.

Inače, Njegov put u Afriku započeo je na poziv s. Ivančice Fulir, hrvatske misionarke iz reda Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Saša je proveo pet tjedana u Beninu s hrvatskim misionarkama iz spomenutog reda, obilazeći sela, ambulante i boraveći s djecom u sirotištima.

Družbu Marijinih sestara čudotvorne medaljice osnovala je sestra Leopoldina Brandis 1878. godine u Ljubljani. Marijine sestre svjedoče Marijinu brižnost i zauzetost za čovjeka u potrebi. Prve hrvatske misionarke iz toga reda, sestra Dorotea Dunđer i sestra Maristela Galić, u Benin su stigle u prosincu 1988. Marijine sestre danas u Beninu vode osam zajednica, tri ambulante i dva sirotišta.

Donirati možete i skeniranjem bar coda koji je se nalazi na Ćetkovićevu kalendaru.