Podaci o ratu kolali mjesecima prije curenja? Ukrajina: Dosad smo našli tijela 500 nestalih vojnika

Sjedinjene Države u petak su rekle da će uskoro početi obučavati ukrajinske vojnike za korištenje njihovog tenka Abrams, a Njemačka je najavila dogovor o uspostavi središta u Poljskoj za popravak tenkova raspoređenih u Ukrajini na sastanku saveznika u Njemačkoj kojemu je domaćin bio SAD. Moskovsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je u priopćenju da nedavne akcije i retorika iz Kijeva pokazuju da Rusija treba nastaviti s onim što naziva "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini.

>> VIDEO Glavni tajnik NATO-a stigao u Kijev prvi put od početka invazije

Tijek događaja:

7:46 - Ukrajinske vlasti tvrde kako je dosad pronađeno oko 500 tijela nestalih Ukrajinaca. Ukrinform je izvijestio su potražni timovi koji djeluju uz prvu crtu bojišnice do 20. travnja istražili preko 600 lokacija te otkrili skoro 500 tijela palih ruskih boraca.

Tajni podaci o ratu kolali mjesecima prije curenja? Ukrajinci: Dosad smo otkrili tijela 500 nestalih vojnika

7:12 - Pripadnik zračne nacionalne garde SAD-a optužen za odavanje povjerljivih dokumenata maloj chat grupi objavljivao je osjetljive informacije mjesecima ranije nego se do sada znalo i mnogo većoj grupi, izvijestio je u petak New York Times (NYT), citirajući internetske objave koje su pregledali. U veljači 2022., ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu, korisnički profil koji odgovara onom zrakoplovca Jacka Teixeire počeo je objavljivati tajne obavještajne podatke o ruskim ratnim naporima na prethodno neotkrivenoj chat grupi na društvenoj platformi Discord, objavio je New York Times.

Dodaju da ta grupa ima oko 600 članova, i da je ta "chat soba za razgovor" bila javno navedena na YouTube kanalu i lako dostupna. Pentagon je odbio komentirati nove informacije koje su objavile te novine. Pripadnik Nacionalne garde američkog zrakoplovstva, 21-godišnjak, koji se suočava s kaznenim optužbama za objavljivanje strogo povjerljivih vojnih obavještajnih podataka na internetu, uhićen je prošlog tjedna.

New York Times je rekao da novootkrivene informacije, objavljene na većoj grupi za chat, uključuju pojedinosti o ruskim i ukrajinskim žrtvama, aktivnostima moskovskih špijunskih agencija i novosti o pomoći koja se pruža Ukrajini. Korisnik je tvrdio da objavljuje podatke Agencije za nacionalnu sigurnost, Središnje obavještajne agencije i drugih obavještajnih agencija, navodi te novine.

Vjeruje se da je ovaj slučaj najozbiljniji sigurnosni proboj SAD-a otkako se više od 700.000 dokumenata, videa i diplomatskih depeša pojavilo na web stranici WikiLeaksa 2010. godine. Pentagon je curenje informacija nazvao "namjernim, kriminalnim činom". Curenje nije izašlo na vidjelo sve dok o njima nije izvijestio New York Times početkom travnja, iako su dokumenti objavljeni ranije. Zrakoplovac Teixeira optužen je za jednu točku kršenja zakona o špijunaži koja se odnosi na nezakonito kopiranje i prijenos osjetljivog obrambenog materijala, a druga optužba se odnosila na nezakonito uklanjanje obrambenog materijala na neovlaštenu lokaciju. Pravni stručnjaci su rekli da će se vjerojatno suočiti s još optužbi.