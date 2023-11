Počelo četverodnevno primirje: Hamas oslobodio 25 Izraelaca i Tajlanđana

“Crni petak” u kapitalističkom zapadnom svijetu bio je “bijeli petak” na krvavom Bliskom istoku. Nakon 48 dana bjesomučnog rata između Izraela i Hamasa, Pojas Gaze danas je odahnuo nakon što je počelo četverodnevno primirje i oslobađanje prvih izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika. Hamas je oslobodio 13 izraelskih talaca i 12 Tajlanđana koje je oteo nakon svoga krvavog pohoda 7. listopada. Zauzvrat je Izrael oslobodio 39 palestinskih zatvorenika, među njima 24 žena i 15 tinejdžera na okupiranoj Zapadnoj obali. U prvoj fazi, planirana je razmjena 50 izraelskih talaca i 150 palestinskih zatvorenika.

Najmanje četiri dana mira

Zarobljenici, svi s okupirane Zapadne obale ili iz Jeruzalema, predani su Međunarodnom odboru Crvenog križa u izraelskom zatvoru Ofer. To se poklopilo s predajom na granici između Gaze i Egipta 13 žena i djece koji su bili među 240 talaca što su ih uzeli naoružani pripadnici Hamasa za vrijeme smrtonosnog divljanja na jugu Izraela 7. listopada. Hamas je oslobodio i 12 Tajlanđana.

Obitelji izraelskih talaca na granici su satima čekali hoće li ugledati svoje najmilije, žive i zdrave. Hoće li petak biti najsretniji dan u životu Avichaija Brodutcha? Razmjena se odvija zahvaljujući ljudima poput Brodutcha. Njegovu suprugu i troje male djece teroristi su oteli u zoru 7. listopada dok je bio odsutan od kuće, piše njemački Der Spiegel. Ubrzo nakon toga, Brodutch je otišao u izraelsko Ministarstvo obrane u Tel Aviv. Sa sobom je poveo svog psa Rodneyja, sjeo na plastični stolac i ispred grudi držao natpis: “Moja obitelj je u Gazi.” Već sljedećeg dana stotine su ga došle ohrabriti i podržati ga. Akcija ispred ministarstva prerasla je u stalni prosvjed - a Brodutch je postao jedno od njegovih najvažnijih lica. Putovao je u Njemačku i dosta razgovarao s katarskim predstavnicima, ali ga je razočarala rezerviranost nekih Izraelaca.

Oslobađanje zatvorenika dio je dogovora o primirju između Izraela i Hamasa koje je počelo u 7 ujutro. Po sporazumu, dodatna pomoć trebala bi pritjecati u Gazu, koja je zahvaćena humanitarnom krizom pod tjednima izraelskog bombardiranja u kojem su poginule tisuće Palestinaca. Novinari Reutersa vidjeli su izraelske tenkove kako se udaljavaju od Pojasa Gaze na sjevernom, i kamione pomoći koji dolaze iz Egipta na južnom kraju. Nije bilo zvuka aktivnosti izraelskih zračnih snaga iznad sjeverne Gaze, niti bilo kakvih tragova koje obično ostavlja palestinska raketna vatra.

Stanovnici Pojasa Gaze s velikim su veseljem dočekali privremeni prekid vatre. Stanovnici mole Boga da to neće biti samo odmor ratnika već dugotrajno primirje ili okončanje rata. Jer, ono što su stanovnici Pojasa Gaze vidjeli nakon što su izašli na ulice su apokaliptične slike. Cijelih četvrti više nema, neboderi su srušeni, naprosto Pojas Gaze sravnjen je sa zemljom. Razoreno je gotovo 75 posto Pojasa Gaze

U gradu Khan Younisu na jugu Gaze, u kojem su smještene tisuće obitelji raseljene sa sjevera, ulice su pune ljudi koji izlaze iz domova i skloništa.

First photo of Israeli hostages being released pic.twitter.com/AdBHtwalN3 — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) November 24, 2023

- Puni smo nade, optimizma i ponosa na naš otpor. Ponosni smo na naša postignuća, unatoč boli koju je ovo prouzročilo - rekao je stanovnik Khaled Abu Anzah za Reuters.

Međutim, na njihovu žalost, za sada nema naznaka da bi rat mogao biti okončan jer je Izrael najavio nastavak rata nakon četiri dana i još žešće bombardiranje kako bi iskorijenio Hamas te da će trajati najmanje još dva mjeseca. Izraelska vojska uvjerena je da Hamas pristaje na puštanje talaca samo zbog siline njihovih udara.

- Ovo će biti kratka stanka nakon koje će se borbe nastaviti velikom snagom i stvorit će pritisak za povratak više talaca - rekao je izraelski ministar obrane Yoav Gallant.

Nakon što je na snagu stupio prekid vatre, ulice Pojasa Gaze bile su pune ljudi. Tijekom prethodnih dana rata, kretanje kroz te ulice bilo je ograničeno i preopasno. Većina stanovništva posjetila je rodbinu i prijatelje koje nisu mogli vidjeti tijekom ratnih dana, uključujući i najuže članove obitelji. Drugi su posjećivali domove žrtava kako bi izrazili sućut obiteljima. Djeca su nakon 48 dana prvi puta izašli na ulicu kako bi se igrala, nakon što je njihovo kretanje unutar domova bilo ograničeno zbog straha od bombardiranja. Slike koje dolaze iz Pojasa Gaze pokazuju djecu koja igraju nogomet na ruševinama. Djeca su nosila dresove Ronalda, Neymara, Messija, Luke Modrića....

Većina ljudi je krenulo u šumu kako bi se opskrbili drvima koja su im nužna u slučaju najavljenoga nastavka rata da se mogu grijati, kuhati...jer zima je već stigla do Pojasa Gaze.

Ono što obećava je što primirje poštuju sve strane i do sada nema izvještaja o većim bombaškim napadima, topničkim ili raketnim napadima iako su se Hamas i Izrael međusobno optuživali za sporadičnu pucnjavu i druga kršenja.

Cisterne i kamioni s gorivom ušli su u Pojas Gaze iz Egipta u okviru dogovora o humanitarnoj pauzi u neprijateljstvima koji su postigli Hamas i Izrael. U pitanju su kamioni pomoći koji su prevozili gorivo i plin koji se koristi u kuhinjskim bocama. Izraelska blokada ulaska goriva u Pojas Gaze onemogućila je rad bolnica jer su ostale bez struje, kola hitne pomoći nisu radila, a doktori su radili kirurške operacije uz lampice za mobilni telefon.

Izraelske snage i dalje ne dozvoljavaju stanovnicima Pojasa Gaze da s juga dolaze na sjever kojeg smatraju ratnom zonom i neće dozvoliti stanovnicima da se vrate. Izraelska vojska u nekoliko je navrata pucala na Palestince koji su se pokušavali približiti njihovim položajima.

Hamas još nije poražen

Hamas je potvrdio da su prestala sva neprijateljstva njegovih snaga dok je, Abu Ubaida, glasnogovornik oružanog krila Hamasa, kasnije naglasio da je ovo samo “privremeno primirje” te pozvao je na “eskalaciju sukoba s Izraelom na svim frontama otpora”, uključujući Zapadnu obalu koju je okupirao Izrael.

Mnogi analitičari vjeruju da će humanitarno primirje ipak duže trajati jer već sada američki predsjednik Joe Biden sa svojim partnerima u Egiptu i Kataru dogovara daljnju razmjenu do posljednjeg taoca i zatvorenika civila što bi značilo najmanje mjesec dana primirja. Ostvari li se plan i želja Bidena o dugoročnom primirju pitanje je hoće li rat biti nastavljen. Sve to ovisi o pritiscima na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kojemu u ovom trenutku nikako ne odgovara okončanje rata jer Hamas nije poražen, a to bi za njega zapravo moglo značiti i političku mirovinu. Ne treba zaboraviti da Netanyahua očekuje i sudski proces zbog korupcije.

