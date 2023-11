VIDEO Propalestinski prosvjednici blokirali paradu za Dan zahvalnosti u New Yorku

Propalestinski prosvjednici prekinuli su nakratko tradicionalnu paradu robnih kuća Macy na Dan zahvalnosti koji ove godine protječe uz pojačane mjere sigurnosti i napetosti zbog sukoba između Izraela i Hamasa u Gazi. Rat na Bliskom istoku potaknuo je dužnosnike da poduzmu dodatne mjere opreza u zračnim lukama i trgovačkim centrima diljem Sjedinjenih Država te duž rute u New York kojom tradicionalno prolazi parada u organizaciji lanca robnih kuća.

Skupina od oko 20 propalestinskih prosvjednika zaustavila je paradu na nekoliko minuta. Mnogi od njih nosili su majice s natpisom "zaustavite genocid" i transparente na kojem je pisalo "sloboda Palestini" i "genocid onda, genocid sada". Gradonačelnik New Yorka Eric Adams, upitan o prosvjedima koji bi se mogli odvijati tijekom parade, rekao je novinarima da grad poštuje pravo na slobodu govora, ali da neće tolerirati bilo kakvo ometanje.

BREAKING: Pro-Palestine protesters unfurl a Free Palestine banner at the Macy’s Thanksgiving Day Parade in New York City pic.twitter.com/L17bwucE2S

Prosvjedici su nosili natpise s porukama "kolonijalizam", "militarizam", "etničko čišćenje" i prolijevali su lažnu krv jedni na druge, pokazuju video snimke.

Neki su nosili natpis "Sloboda za Palestinu i planet". Policajci su intervenirali i udaljili prosvjednike s Macyjeve parade. Dan zahvalnosti karakterizira okupljanje obitelji i prijatelja na večeri s puricom te gledanje parade i američkog nogometa na televiziji. Riječ je o najintenzivnijem tjednu u godini za putovanja i početak sezone blagdanske kupovine na Crni petak, dan nakon Dana zahvalnosti.

BREAKING: Several pro-Palestine activists were arrested for staging a sit-in on the march route of the Macy’s Thanksgiving Day parade in New York City pic.twitter.com/kv9pUQgO77