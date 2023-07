Po uzoru na Slovence, na Trgu graševine u našem gradu napravit će – fontanu vina

Nije baš fontana mladosti, ali napijete li se iz nje, ne sumnjamo da ćete se upravo mladima osjećati. Jer o fontani vina govorimo, koju će Kutjevo postaviti na svoj Trg graševine, i to prilikom rekonstrukcije svoje središnje gradske lokacije.

Jedinstveni mali vinograd

Vratit ćemo se na samu fontanu, ne brinite, idemo prvo malo na tehničke detalje. Natječaj za sam trg raspisat će se u sljedećim tjednima, a ideja je da se na njega potroši nešto više od sto tisuća eura. Mora se, kažu u Gradu Kutjevu, jer otvaraju i Kuću graševine kao "mjesto na kojem će se slaviti i čuvati stoljetna tradicija kutjevačkih vinara", pa sve turističke senzacije treba nekako i povezati.

– Današnji Trg graševine prošireni je prostor na križanju glavne prometnice kroz Kutjevo, Ulice Republike Hrvatske, s Ulicom Kralja Tomislava i Ulicom T. Badovinca. Današnji trg nema urbanističke, oblikovne ni značenjske odlike trga niti je prikladan za okupljanje velikog broja posjetitelja na manifestacijama. Potreba da se formira novi gradski trg kao reprezentativni prostor namijenjen okupljanju većeg broja mještana i turista neophodna je. Jednako tako, potrebno je i uređenom šetnicom povezati budući novi Trg graševine s planiranim interpretacijskim centrom Kuća graševine i ostalim sadržajima koji se trenutačno projektiraju – kažu u Kutjevu, u kojem svake godine, upravo na Trgu graševine, obilježavaju i Vincekovo i Martinje, a održava se ondje i Festival graševine. Ništa čudno, jer upravo je taj grad ponosni nositelj titule centra "kraljice vina", a krunu na glavi nosi, naravno, graševina. Za one koji još uvijek razmišljaju gdje je točno taj Trg graševine, nalazi se ispred zgrade gradske uprave, a promašiti ga se ne može jer njegovo je ime označeno na drvenoj bačvi, u čijoj su blizini trsovi vinara. I oni bi sad trebali dobiti novu poziciju.

VEZANI ČLANCI:

– Jedinstvenom malom vinogradu, u kojem svaki vinogradar iz udruge Kutjevački vinari ima po jedan trs, koji se danas nalazi na trgu na samom rubu glavne gradske prometnice, treba dati adekvatniju poziciju, imajući u vidu ekspoziciju suncu – kažu u Kutjevu. A sad kad smo sve te detalje apsolvirali, idemo na onaj mnogima najvažniji – fontanu vina. Plan je da se ona napravi po uzoru na fontanu piva Zeleno zlato koja se nalazi u Žalecu nedaleko od Celja. Naravno, ne teče pivo ondje danonoćno pa tko dođe, slobodno se posluži, već je sve zamišljeno na principu slavina iz kojih si turisti sami toče hmeljski napitak po izboru. Degustacijska čaša kupuje se i svatko si je može ponijeti kući kao suvenir, a u Žalecu se posebno diče i svojim zelenim pivom. Za one koji su htjeli isprobati pivsku fontanu, prije nego se ova vinska u Kutjevu izgradi, u Celju kažu da je upravo sad trenutak.

Najbolje otići ljeti

"Žalec je sveslovensko središte hmeljarstva, a ako dođete u ljetnoj sezoni, prije berbe hmelja, činit će vam se da ste se našli usred beskonačnoga saga od hmelja, koji u harmoniji s okolnim brdima djeluje gotovo kao terapija za smirenje", pišu na svojim internetskim stranicama turistički djelatnici u Celju kojima, očito, lirsko izražavanje nije stran pojam. Dodaju oni da upravo ljeti čitava Donja savinjska dolina miriše po gorko-slatkom mirisu zrelih šišarki hmelja, a lokalno ih stanovništvo naziva "zelenim zlatom" jer od vajkada osiguravaju posao i novac.

"Slovenija je čak peti proizvođač hmelja u svijetu, a fontana piva Zeleno zlato od 2016. godine odaje počast velikoj pivarskoj tradiciji i ocu slovenskoga pivarstva Simonu Kukecu, koji je udružio žalsku i legendarnu lašku pivovaru iz koje se razvila danas najvažnija slovenska Pivovarna Laško", pišu celjski turistički informatori pa dodaju da se na njihovoj fontani, uz spomenuto zeleno pivo, mogu probati još četiri proizvoda malih slovenskih pivovara, a iz prve slavine teče i termalno pivo Kukec.

A kad će se u Kutjevu piti iz fontane tamošnjih vinara? Vjerojatno ne prije sljedeće godine jer natječaj koji Grad sad planira raspisati onaj je za idejni projekt, koji, doduše, mora biti završen u roku od dva mjeseca, ali same javne nabave znaju potrajati, s tim da Kutjevu onda još slijedi i natječaj za same izvođače radova. Naravno, prilikom same rekonstrukcije Trga graševine, planira se i rasvjeta, urbana i komunalna oprema, uređenje autobusnih stajališta, šetnice...