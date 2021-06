Plenkovićev dolazak u Brezovicu više je od puke simbolike

Ni rekordne vrućine nisu spriječile više stotina antifašista da i danas dođu u šumu Brezovica, nadomak Sisku, i obilježe Dan antifašističke borbe, državni praznik uspostavljen 1991. na inicijativu predsjednika dr. Franje Tuđmana. Iako je zbog vrućina protokol pomaknut nekoliko sati ranije od uobičajenog, to nije spriječilo građane u nekoliko autobusa iz Istre da stignu na mjesto gdje su se sisački komunisti okupili nakon što su ih ustaške snage potjerale, uz prve dvije partizanske žrtve, iz nekoliko desetaka kilometara udaljene žabenske šume.

U šumi kod sela Žabno prvi hrvatski partizani sklonili su se 22. lipnja 1941. od ustaške potrage i osnovali prvi kamp. No, Dan antifašističke borbe obilježava se u Brezovici kod spomenika „Debeli brijest“, na mjestu gdje je Prvi partizanski odred i formalno osnovan, okupivši 77 članova. Gotovo svi su bili Hrvati, uz troje Srba i dvoje Slovenaca. Komandant odreda bio je Vlado Janić Capo, a politički komesar Marijan Cvetković. Nakon nekoliko mjeseci u Brezovici sisački partizani odlaze na Baniju, a rat je preživjelo 38 boraca.

– Dolazimo ovamo svake godine jer smatramo da su ovi hrabri ljudi začeli borbu koja je i našu Istru vratila Hrvatskoj – rekla nam je jedna Istranka. No, dok su Istrani ovdje svake godine, premijer Andrej Plenković stigao je u Brezovicu ove godine prvi put. Prvi je put i Vlada preuzela organizaciju svečanosti od lokalne vlasti. A prvi put, nakon dugo vremena, u nekom zajedničkom protokolu susreli su se i premijer i predsjednik Zoran Milanović. Rukovali su se njih dvojica, pomalo hladno, a prije toga je predsjednik premijera i ministre u pratnji pozdravio riječima: „Gdje ste, partizani?“

‘Najmasovniji pokret otpora u Europi‘

„Od ove godine Vlada je nositelj organizacije i njegova obilježavanja, kao što i priliči državnom prazniku, i tako će biti i u budućnosti”, rekao je u svom govoru premijer Andrej Plenković koji je tzv. NDH nazvao kvislinškom tvorevinom.

“U stvarnosti Hrvatska je bila podijeljena na njemačku i talijansku okupacijsku zonu, dok su veći dio Dalmacije, Gorskog kotara i Primorja pripojeni Italiji nakon što su ih vlasti NDH ustupile fašističkoj Italiji, te su doneseni i rasni zakoni protiv Židova i Roma te Srba”, rekao je Plenković istaknuvši važnost hrvatskog antifašističkog pokreta koji je doveo do osnivanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH), čime su „postavljeni temelji hrvatske samobitnosti, što je kasnije omogućilo na prvim slobodnim izborima 1990. demokratsku potvrdu Hrvatske.“

U svom govoru Plenković je istaknuo kako je na području Hrvatske osnovano najviše partizanskih jedinica od svih bivših jugoslavenskih republika, te da je, u odnosu na broj stanovnika, Hrvatska imala najmasovniji pokret otpora u Europi.

„Došlo je vrijeme da društvo trezvenije sagleda tadašnja zbivanja, da bolje vrednujemo doprinos hrvatskog antifašističkog otpora nacizmu. No, pravo na obranu ne daje pravo na zločine. Pod tim mislim i na zločine na Bleiburgu zbog kojeg su patile brojne obitelji i koje su dovele do podjela. Tu mislim i na poslijeratne čistke, poput Alojzija Stepinca koji je spasio brojne Židove od smrti”, rekao je Plenković, koji je spomenuo da je i Janko Bobetko bio član 1. Partizanskog odreda u čemu ga je za koju minutu demantirao predsjednik Milanović. Naime, članovi 1. Partizanskog odreda bila su Jankova braća, a on sam se NOB-u pridružio godinu dana kasnije.

‘Sve je to naša povijest’

“Istina je voda duboka i nikoga ne bi trebala uvrijediti, ali može zaboljeti. Međutim, u ovoj našoj istini nema ničega bolnog, ona je u stvari lijepa. Teška, krvava, ali lijepa”, poručio je Milanović okupljenima u Brezovici gdje su ga dočekali pljeskom i skandiranjem. Za sisačke komuniste okupljene u Brezovici rekao je da su to bili hrabri ljudi.

“To su bili heroji, heroji od kalibra, ali i grubi ljudi, avanturisti, koji su često znali prijeći crtu i napraviti nepravdu. Sve je to naša povijest, naša istina, ona ne vrijeđa, ona ne bi trebala biti bolja”, poručio je Milanović dodavši kako je s tom borbom Hrvatska bila, ne samo na strani pobjednika, nego na strani istine i dobra.

Inače, glavna tema je danas u Brezovici bila najava izmjena Kaznenog zakona kojim bi se zabranila upotreba ustaškog znakovlja, među ostalim i pozdrav “Za dom spremni”. Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, kao jedan od inicijatora tih izmjena, smatra kako u parlamentarnoj većini nema nikoga tko bi mogao biti protiv tih izmjena te da je to pitanje dobre volje.

“Mislim da postoje svi uvjeti za to, jer u sastavu onih koji podržavaju Vladu nalaze se i zastupnici manjina i oni koji su direktne žrtve NDH. Postoji još nekoliko članova vladajuće većine koji su te orijentacije i zastupanja da to potpomognemo”, izjavio je Kraus. Potporu izmjenama danas su u Brezovici dali i predsjednik Reformista Radimir Čačić i potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je ocijenio i kako je dolazak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na središnju proslavu Dana antifašističke borbe u Brezovicu „možda najava nekih novih vremena“. “Mene zanima, nakon ovoga, hoće li biti konkretnih djela”, kazao je Hajdaš Dončić.