Plenković: U ovom teškom trenutku, solidarni smo s Los Angelesom i svim njegovim građanima

Premijer Andrej Plenković objavio je u četvrtak navečer na X-u da je šokiran prizorima iz Los Angelesa i da je u mislima sa svima pogođenima u razornim šumskim požarima. "Šokiran sam prizorima razaranja koji dolaze iz Los Angelesa. Naše su misli s obiteljima stradalih i svima onima koji su pogođeni razornim šumskim požarima. U ovom teškom trenutku, solidarni smo s Los Angelesom i svim njegovim građanima", objavio je premijer na X-u.

Požari su izbili u naročito ranjivo vrijeme za južnu Kaliforniju, u kojoj mjesecima nije padala kiša. Zatim je došlo do snažnih vjetrova Santa Ana, koji su s istoka doveli suh pustinjski zrak do priobalnih planina, što je proširilo šumske požare. Evakuirano je više od 100.000 ljudi, a najmanje pet osoba je poginulo otkako su požari izbili u utorak.

I am shocked by the scenes of destruction coming from Los Angeles. Our thoughts are with families of the victims and all those who have been affected by the devastating wildfires. In this difficult moment, we stand in solidarity with the @LACity and all its citizens.@MayorOfLA