Plenković: Svaki tjedan u školama može početi himnom

Iz naše perspektive, Francuska se zbog svoje veličine i povijesti ne čini kao zemlja koja ima problema s domoljubljem. Pa ipak, od ovoga tjedna provode zakon prema kojem se u svim vrtićima i školama uvodi obveza isticanja zastava Francuske i EU, riječi himne i moto “Liberté, égalité, fraternité” u svim učionicama. Ideju da se od “rane dobi uvode vrijednosti i simboli Francuske” podržao je i predsjednik Emmanuel Macron.

Ministar obrazovanja Jean-Michel Blanquer prijedlog u sklopu obrazovne reforme obrazložio je potrebom za jačanjem duha građanstva i poznavanja nacionalnih simbola. Ljevičar Michel Larive ustvrdio je kako to vodi prema nacionalizmu te da je dovoljno to što su francuske zastave ispred svih školskih zgrada. Školski su sindikati bili protiv prijedloga i zato što sugerira da obrazovni sustav nedovoljno domoljubno osvješćuje i educira mlade. U RH je obvezno isticanje zastave na zgradama državnih tijela. Čelnike 10 parlamentarnih stranaka stoga smo pitali bi li podržali adekvatan prijedlog kod nas.

Sa simbolima ne treba pretjerivati

Pitali smo i ministricu prof. dr. sc. Blaženku Divjak pa nam je iz Ministarstva znanosti i obrazovanja odgovoreno: “Sukladno Zakonu o grbu, zastavi i himni, u svim učionicama istaknuti su grb RH, a sukladno zakonu ističu se i zastave u školskim ustanovama. Prvoga dana nastave u svim školama održavaju se priredbe za učenike prvih razreda na kojima se izvodi i himna RH, a istaknuta je i zastava. Samo isticanje simbola neće pridonijeti jačanju domoljublja, već je potrebno kroz odgoj i obrazovanje kod učenika poticati razvoj pozitivnih vrijednosti među kojima su svakako i one vezane uz nacionalni i kulturni identitet.”

Sindikat učitelja Hrvatske i NSZSSH nisu nam odgovorili, dok je čelnik sindikata Preporod Željko Stipić odgovorio: “Da nacionalna simbolika i kakvoća domoljublja ne moraju biti u korelaciji, pokazuje nam i primjer bivše države. Pola smo se stoljeća svakodnevno spoticali na jugoslavenske simbole, ali to nije dovelo do rasta privrženosti toj državi. S druge pak strane domoljubni je duh u hrvatskom narodu opstao i rastao iako su zastava, grb pa i himna bili stavljeni skoro pa u ilegalu. Ni s čim, pa ni simbolima državnosti ne treba pretjerivati. Kratak je put od prenapuhivanja do bagateliziranja”, obrazložio je Stipić.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac prvi je i najopširnije odgovorio: “SDSS smatra, i to je više puta isticao i ističe, da je Hrvatskoj potrebno jačanje ustavnog patriotizma i to kako hrvatskih tako i europskih ustavnih vrijednosti i normi. To znači jednakosti među građanima i njih pred zakonom, tolerancija razlika po bilo kojoj osnovi, društvena solidarnost i pravednost kao uvjeti za stvaranje neizrabljivačkog mentaliteta i stanja društvenih odnosa. Na kraju, to znači borba za više jednakosti hrvatske u odnosu na druge nacije kako u ekonomskom tako i u političkom smislu. A što se tiče jačanja nacionalnih osjećaja pripadnosti, mi smo u protekle tri desetljeća toga imali i imamo mnogo, mnogo više od ustavnog patriotizma. Zato mislimo da je za Hrvatsku važnije da prođemo ono što je Francuska prošla od Francuske revolucije naovamo u izgradnji Republike slobodnih, jednakih i u ustavnom bratstvu ujedinjenih umjesto što razgrađujemo Republiku koju još nismo ni dovršili”, obrazložio je Pupovac.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić, kaže: “S obzirom na to da se hrvatska zastava nalazi na svakoj instituciji, a hrvatski grb u svakoj učionici, smatramo da djeca imaju sasvim dovoljno prilike naučiti sve o zastavi, grbu i himni. Što se tiče ‘slobode i jednakosti’, to su temeljne vrijednosti socijaldemokracije, za koje bismo htjeli da budu i vrijednosti RH. U škole je potrebno uvesti građanski odgoj kako bismo djecu učili njihovim pravima i odgovornostima u društvu te kritičkom razmišljanju. Zato je ono što djeci u našoj zemlji treba više nego išta ozbiljna obrazovna reforma, koju ćemo pokrenuti kada dođemo na vlast.”

Domoljublje je i plaćanje poreza

“HNS kao liberalna stranka smatra da se vlastitu zemlju voli najprije očuvanjem okoliša, poštovanjem zakona, plaćanjem poreza, solidarnošću prema drugim generacijama, tolerancijom prema drugom i drugačijem, marljivim radom, pristojnošću, znanjem i idejama, a tek onda isticanjem simbola. Smatramo dakle da prije rasprave o ‘reformi’ isticanja simbola na odgojno-obrazovnim objektima ipak trebamo provesti bitne reforme u obrazovanju koje već uspješno provodi ministrica Blaženka Divjak.”

Boris Miletić obrazložio je stav IDS-a: – Francuski prijedlog nije ništa novo, takve prakse postoje u drugim demokratskim zemljama, primjerice u Americi. IDS će uvijek podržati zdravi patriotizam, međutim, nacionalizam je na ovim prostorima već donio puno zla i mislim da to nije pravi put za Hrvatsku. Osim toga, u Hrvatskoj smo svjedoci zlouporabe domoljublja i pretvaranja zdravog patriotizma u agresivni nacionalizam, da ne kažem u ustaštvo. Zato bismo sigurno bili protiv takvog prijedloga. Na kraju želim istaknuti da bih volio da se domoljublje u Hrvatskoj pokazuje na drugi način, recimo urednim plaćanjem poreza, u čemu je Istra apsolutni prvak.

Čelnik Mosta Božo Petrov jedini podržava prijedlog: “Grb, zastava i himna Republike Hrvatske trebali bi biti istaknuti u učionicama i u javnim prostorima. Time se iskazuje poštovanje prema ljudima koji su našu domovinu stvarali i gradi pozitivan odnos prema njoj.”

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak poslao nam je svoj stav nakon zaključenja tiskanog izdanja:

- Država ili društvo koje osjeća potrebu na takav način "jačati" domoljubne osjećaje mladih generacija, očito smatra da njihovi mladi imaju problem s nacionalnom svjesnošću i identitetom. Smatram da ta vrsta "ispiranja mozga" kod nas može biti samo kontraproduktivna, kao što se već pokazalo na primjeru višedesetljetnog forsiranja jugoslavenstva i titoizma u školama, a što naravno nije dalo nikakvih rezultata. U našim školama bi mlade trebalo učiti da je domoljublje briga za slabijeg i nemoćnog člana društva, opće društveno korisni, volonterski rad pa i plaćanje poreza državi, a ne mahanje zastavama i bubanje parola - zaključio je Beljak.

Nisu nam odgovorili HDZ, GLAS, Stranka rada i solidarnosti i Živi zid.

